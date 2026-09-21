Peste 800.000 de albine, furate direct din stupi în Australia. Hoții au folosit o metodă greu de detectat

Un val de furturi de albine, însoțit de amenințarea devastatoare a acarianului varroa, pune în pericol industria apicolă din nordul îndepărtat al statului Queensland, Australia. Potrivit The Guardian, aproximativ 800.000 de albine, evaluate la zeci de mii de dolari, au fost sustrase de pe mai multe proprietăți din această regiune. Furturile vin într-un moment critic, în plin sezon de polenizare a avocadourilor, și ar putea avea consecințe financiare de amploare pentru apicultori și cultivatori.

Furturi sofisticate în nordul Queenslandului

Tom Bidner, apicultor din Atherton Tablelands, a declarat că 44 de colonii au fost furate recent de la trei apicultori diferiți. „Nu s-a terminat încă. Avem atâtea colonii de parcurs. Încă ne deplasăm și verificăm toate locațiile noastre”, a spus acesta. Bidner estimează că fiecare stup conținea cel puțin 20.000 de albine, ceea ce înseamnă un total de peste 800.000 de insecte furate.

Hoții, suspectați a fi persoane din interiorul industriei apicole, au folosit metode sofisticate pentru a-și ascunde urmele. În loc să sustragă întregul stup, aceștia au extras doar „cutiile de puiet”, lăsând restul stupului intact pentru a nu trezi suspiciuni. „Practic, vin cu un camion plin de echipamente și ne transferă ramele în lăzile lor... și ne montează stupii la loc, astfel încât să nu alerteze niciunul dintre cultivatori că pare că cineva a trecut prin așa ceva”, a explicat Bidner.

Furturile nu s-au limitat doar la albine. Impactul economic este considerabil, apicultorii pierzând nu doar insectele, ci și veniturile din contractele de polenizare, care pot ajunge la mii de dolari. În plus, cultivatorii de avocado din zonă riscă pierderi suplimentare din cauza unei recolte slabe, cauzată de polenizarea redusă.

O dublă amenințare: furturile și acarianul varroa

În paralel, regiunea se confruntă cu o altă provocare majoră: infestarea cu acarianul varroa. Acest parazit devastator a fost detectat pentru prima dată în nordul Queenslandului, la sud de Cairns, în urmă cu doar o săptămână. Aceasta reprezintă o amenințare fără precedent pentru albine, care sunt acum nevoite să lupte pe două fronturi: furturile și bolile. „Nu am detectat încă acarieni în coloniile noastre, dar ar trebui să investim timp și energie în acest proces. Și, în schimb, am avut parte de această serie de furturi”, a declarat Bidner.

Megan O'Mara, profesoară la Universitatea din Queensland, a explicat că de la identificarea acarianului în Newcastle, în 2022, s-au cheltuit peste 100 de milioane de dolari pentru a preveni răspândirea acestuia. Cu toate acestea, Australia a renunțat oficial la eradicarea completă a parazitului în 2023, dat fiind că tratamentele existente s-au dovedit a avea o eficiență limitată. Potrivit estimărilor, costurile unei răspândiri necontrolate a acestui parazit pentru industria apicolă ar putea ajunge la un miliard de dolari în următorii 30 de ani.

Cercetătorii caută soluții pentru protejarea albinelor

Cercetătorii lucrează la dezvoltarea unor tratamente noi, inclusiv folosind tehnologia ARNm, care a fost inițial dezvoltată în timpul pandemiei de Covid-19. „Mi-ar plăcea să spun că e după colț. Da, mai sunt câțiva ani, dar facem progrese”, a afirmat O'Mara.

Între timp, apicultorii din nordul Queenslandului rămân într-o situație dificilă. Regiunea este deosebit de vulnerabilă, deoarece clima caldă permite albinelor să clocească tot anul, oferind parazitului un mediu ideal pentru reproducere. „Extremul nord al Queenslandului era neobișnuit de expus... Parazitul se reproducea în puiet. Asta însemna că albinele trebuiau să fie mereu în gardă”, a explicat Bidner.