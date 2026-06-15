Cupa Mondială este echivalentul unui golazo în lumea modernă a televiziunii. Ediția din 2026 este cu totul diferită de orice a existat până acum, cuprinzând 104 meciuri, trei țări imense și patru fusuri orare între locurile de desfășurare. Folosind surse profesionale, Libertatea analizează diferitele abordări privind producția, distribuția și consumul celui mai mare spectacol de pe Pământ.

Acum patru ani, posturile de televiziune s-au bucurat de cel mai compact turneu din istorie. De data aceasta, se confruntă cu cea mai mare ediție de până acum, care are și cea mai mare dispersie geografică. Vorbim despre 48 de echipe care vor concura în 16 orașe, acoperind o distanță maximă de 4500 km.

45 de camere la fiecare meci, și mai multe după faza grupelor

La fiecare meci vor fi utilizate 45 de camere, inclusiv camere purtate de arbitri (RefCam), concepute pentru a oferi telespectatorilor o perspectivă asupra acțiunii de pe teren.

Software-ul de stabilizare bazat pe IA al Lenovo va procesa imaginile în timp real, în timp ce camere suplimentare de mișcare și de urmărire a jucătorilor vor extinde acoperirea începând cu runda de 32.

În cadrul SVG Europe’s Football Summit din februarie, șeful departamentului de producție al FIFA, Oscar Sanchez, și producătorul senior al HBS, Paul King, au oferit o imagine clară a infrastructurii tehnice care stă la baza turneului nord-american.

45 de camere la fiecare meci, și mai multe după faza grupelor, Foto: Getty Images

Cele 45 de camere de bază includ camere pe stâlpi, camere pe cablu, camere RefCam, camere de tip cinematografic, camere de 360 de grade și ceea ce King descrie ca „dispozitive digitale de primă generație”.

Această ultimă categorie este una cu adevărat interesantă și arată cum se schimbă echilibrul puterii tehnologice. „Când ne uităm acum la aceste planuri de filmare, nu includem doar camerele de transmisie”, spune el. „Le includem pe toate cele care vor crea conținut, deoarece conținutul vine în atât de multe moduri diferite.”

La baseball se pot prelua și imagini filmate de spectatori cu smartphone-urile

Cu alte cuvinte, planul de filmare nu mai este doar un document de difuzare. Este, practic, un document de conținut, ceea ce înseamnă că, deși HBS vorbește despre 45 de camere pe meci, unele dintre acestea ar putea fi foarte bine iPhone-uri. Probabil că, într-o lume americană în care iPhone-urile sunt folosite pentru a înregistra meciuri întregi de baseball, acest lucru nu contează cu adevărat, dar merită să fie ținut minte atunci când se compară acoperirea mediatică între epoci.

În orice caz, începând cu faza cu 32 de echipe, echipamentul se extinde cu camere Ultra Motion și super-slow-motion suplimentare. Camerele jucătorilor, unități mici purtate pe corp sau atașate care captează imagini din perspectiva jucătorilor, revin și ele, după ce au fost folosite în turneele anterioare.

Inovații uluitoare în materie de camere în fiecare meci

Există însă inovații și în alte domenii. Poate că elementul cel mai discutat este RefCam, care face saltul de la debutul său la Cupa Mondială a Cluburilor de anul trecut la o implementare completă în toate cele 104 de meciuri. Sanchez ține să precizeze că nu este vorba de un flux standard disponibil pentru partenerii media. „Are linii directoare specifice”, a spus el. „Nu face parte din fluxurile ISO disponibile pentru partenerii media.” Totuși, în transmisiile din România au apărut cadre excelente fimate de pe casca de comunicații a arbitrilor, inclusiv goluri.

Camera a fost dezvoltată de echipa de tehnologie și inovare în fotbal a FIFA, alături de departamentul de arbitraj, iar Lenovo furnizează software de stabilizare AI pentru a netezi imaginile inerent tremurate. Camerele RefCam sunt un element de interes notabil în alte sporturi, în special în rugby. Dar acesta este un sport în care jucătorii nu pot scăpa cu nici măcar o fracțiune din comportamentul față de arbitri pe care îl au jucătorii de fotbal. Va fi interesant să vedem cât din materialul filmat va ajunge să fie difuzat.

Arbitrul Danny Makkelie poartă o cameră RefCam , Foto: Getty Images

Lenovo joacă de fapt un rol important la turneul din acest an. Football AI Pro a fost dezvoltat pentru a fi utilizat de toate cele 48 de echipe participante și analizează sute de milioane de puncte de date despre fotbal deținute și organizate de FIFA pentru a genera informații validate sub formă de text, video, grafice și vizualizări 3D. Ideea este că ajută la egalizarea șanselor pentru unele dintre echipele naționale cu resurse mai reduse.

HBS promovează și mai mult utilizarea camerelor pe cablu. La Cupa Mondială a Cluburilor de anul trecut, a fost adăugată o a doua cameră pe cablu punct-la-punct pentru finală, iar planul pentru Cupa Mondială se bazează pe acest precedent.

În platformă sunt integrate și camere de tip cinematografic, care și-au dovedit valoarea la Qatar 2022. CEO-ul HBS, Dan Miodownik, le-a evidențiat ca fiind printre cele mai performante la acel turneu pentru captarea secvențelor din tunel, a momentelor cu fanii și a prim-planurilor cu o adâncime de câmp redusă, pe care camerele de transmisie pur și simplu nu le pot reproduce. Acestea sunt acum o parte standard a echipamentului.

Și apoi există sistemul VAR (Video Assistant Referee), și un sistem separat, dedicat, pentru tehnologia semi-automată de offside: între 10 și 14 camere SAOT pe stadion, poziționate special pentru a urmări simultan 29 de puncte de date scheletice pentru fiecare jucător. Acestea nu sunt camere de televiziune în sensul convențional, dar reprezintă infrastructura fizică a fiecărei locații și alimentează direct operațiunea VAR, care este gestionată centralizat de la Centrul Internațional de Transmisiuni din Dallas.

Lenovo a fost activă și aici cu avatare 3D ale jucătorilor bazate pe AI. Jucătorii au fost scanați digital pentru a crea un model 3D precis, permițând sistemului să urmărească jucătorii în mod fiabil în timpul mișcărilor rapide sau obstrucționate. Acestea sunt, de asemenea, încorporate în transmisiune, permițând ca deciziile de offside determinate de VAR să fie afișate mai realist „și într-un mod mai captivant” pentru fanii din stadioane și pentru telespectatorii din întreaga lume.

Dallas, centrul nevralgic, e cât patru terenuri și jumătate de fotbal

Host Broadcasting Services (HBS) este compania care produce și distribuie transmisiile video live ale fiecărui meci, rol pe care îl deține din 2002. Aceasta are sediul la Centrul Internațional de Transmisiuni (IBC) din Dallas, care a găzduit anterior facilitatea în timpul Cupei Mondiale din 1994. IBC-ul de 45.000 de metri pătrați și este găzduit în Centrul de Convenții Kay Bailey Hutchison din Dallas.

Aproape 200 de posturi de televiziune vor folosi IBC pentru a produce programe și a edita momentele importante pentru telespectatorii de acasă. Centrul găzduiește, de asemenea, sistemul Video Assistant Referee (VAR) al turneului, producția de reluări live și gestionarea conținutului afișat pe ecranele din stadioane. Un hub de postproducție și editare cu sediul la Londra va sprijini operațiunea, replicând modelul utilizat în timpul Cupei Mondiale la fotbal feminin 2023 din Australia și Noua Zeelandă. În total, FIFA se așteaptă să genereze aproximativ 9.000 de ore de conținut pe durata turneului.

Cele 45 de camere de bază includ camere pe stâlpi, camere pe cablu, camere RefCam, camere de tip cinematografic și camere de 360 de grade, Foto: GettyImages

Toate transmisiile camerelor vor ajunge la Dallas prin rețeaua de contribuție de difuzare a Verizon, care transportă o capacitate de date de aproximativ 7 terabiți pe secundă în cele 16 locații. Reluările centralizate, umbrirea și grafica sunt toate gestionate de acolo.

Unii operatori de reluări sunt poziționați la fața locului în locații ca măsură de siguranță pentru conectivitate, dar intenția proiectului este ca majoritatea să lucreze sub același acoperiș. „Faptul că avem o facilitate centralizată ne permite cu adevărat să ținem aproape cei mai buni tehnicieni din lume, toți lucrând la mai multe meciuri”, a spus King.

Verizon a implementat, de asemenea, rețele 5G private la toate cele 16 locații, construite special pentru a acoperi terenul și proiectate specific pentru a susține aplicații de înaltă performanță în mediul turneului. Aceasta include Lenovo RefCam, care transmite prin rețeaua privată 5G, în loc de rețeaua principală de contribuție. La cele 11 locații din SUA, Verizon a mărit, de asemenea, capacitatea rețelei publice 5G de trei până la cinci ori pentru a gestiona volumul de fani care încarcă conținut, transmit în direct și accesează date despre meciuri din interiorul stadioanelor.

104 Super Bowl-uri la rând, zice Gianni Infantino. Serios?

Șeful FIFA, Gianni Infantino, care nu este genul care să-și ascundă talentul sub obroc, le-a spus fanilor să se aștepte la echivalentul a „104 Super Bowl-uri” în timp ce promova conceptul Cupei Mondiale publicului american. Și având în vedere că Super Bowl LX a avut un număr impresionant de 175 de camere implicate în producție, Infantino exagerează în mod caracteristic. Dar chiar dacă împărțiți numărul la patru, 26 de Super Bowl-uri consecutive vor fi o provocare. Până când vom ajunge la finală, la MetLife Stadium din New Jersey, pe 19 iulie, va fi interesant să vedem cum s-au ridicat la înălțimea provocării posturile de televiziune din întreaga lume.