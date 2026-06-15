La începutul acestei luni, el a fost oprit de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA, care a stabilit că Artan era „inadmisibil din cauza unor preocupări legate de verificarea antecedentelor”. Un oficial american a declarat că Artan nu a fost lăsat să intre în țară din cauza „asocierii cu membri suspectați de apartenență la organizații teroriste”.

Nu este clar câte meciuri i-ar fi fost repartizate lui Artan în timpul Cupei Mondiale din această vară, așa că nu se cunoaște încă suma exactă pe care o va primi. Totuși, potrivit ESPN, el va fi „remunerat integral pentru angajamentele sale la Cupa Mondială”.

Artan, în vârstă de 34 de ani, urma să fie primul arbitru din Somalia care să arbitreze la o Cupă Mondială. El a fost numit, de asemenea, cel mai bun arbitru masculin din Africa în 2025. De atunci, a fost desemnat să arbitreze finala Supercupei UEFA dintre Paris Saint-Germain și Aston Villa, care va avea loc în Austria, în luna august.

Sub președinția lui Donald Trump, Somalia este una dintre cele aproape 40 de țări ai căror cetățeni nu pot intra în Statele Unite, ca parte a măsurilor restrictive ale administrației privind imigrația. „Sunt foarte, foarte dezamăgit”, a declarat Artan pentru The New York Times săptămâna trecută. „Sunt pur și simplu un arbitru care încearcă să-și trăiască visul, cel mai mare vis al vieții mele, acela de a ajunge la Cupa Mondială.”

Artan s-a întors între timp în capitala Somaliei, Mogadishu, și a fost întâmpinat de mii de suporteri la un stadion. El a promis că va participa la următoarea Cupă Mondială, care urmează să se desfășoare în Spania, Portugalia și Maroc în 2030.

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