Totul a pornit de la modul cum a fost plasat în urne clubul englez Manchester United. Reprezentanții forului european au inclus echipa engleză ca posibil adversar al lui Villarreal, deși cele două jucaseră în grupă, apoi au exclus „diavolii” din urna rivalilor lui Atlético Madrid, deși acest duel era perfect posibil. Și astfel s-a ajuns la Villarreal – Manchester City și Atlético – Bayern.

După ce situația a fost semnalată în presă și a generat mai multe controverse în mediul online, UEFA a decis să repete tragerea la sorți, afirmând că în spatele problemelor a stat o „eroare tehnică”.

