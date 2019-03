„Am început să joc tenis la vârsta de 7 ani, în România. Am practicat mai multe sporturi, dar de când am pus mâna pe rachetă, am rămas la tenis”, spune sportiva care visează să joace la toate cele patru mari turnee de Mare Șlem: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. „Ar fi un vis devenit realitate, să joc pe cele mai mari arene, împotriva celor mai valoroase jucătoare”.

N-are multe prietene în tenis, le numără pe degetele de la o singură mână. Le-a nominalizat pe cele mai apropiate, după care a închis brusc cercul: „Sincer? Cam atât”! Acestea sunt Carson Branstine, 18 ani, Canada, și Safiya Carrington, 17 ani, SUA. Cu prima, a câștigat, la junioare, titlurile de dublu ale turneelor de la Australian Open și de la Roland Garros. „Coco urăște alți câini” Bianca ascultă mult hip-hop, iar Drake, rapper canadian fost partener al Serenei Williams într-o vreme, îi merge la suflet, la fel ca și Rihanna. Adoră Canada, țara care a adoptat-o și care i-a oferit șansa dezvoltării: „Oriunde te duci găsește ceva interesant de vizitat: Toronto, Montreal, Vancouver. Este o țară multiculturală”. „Mi-e frică de multe lucruri. De păianjeni. Nu-mi plac!”. Păianjenul nu este o insectă, ci o arahnidă. Sportiva are patru căței. Unul locuiește cu ea, în Toronto. „Se numește Coco. Iubește oamenii, dar urăște alți câini, așa că aveți grijă”, glumește Bianca. „Sper că ați aflat câte ceva despre mine. Nu sunt chiar atât de intersantă”, a încheiat, pe un ton modest și natural, jucătoarea cu origini românești.

Citește și:

Bianca Andreescu, noua stea a tenisului mondial. Jucătoarea cu origini românești, lăudată de presa internațională după succesul de la Indian Wells

Olteanca din Canada care a depășit-o pe Halep! Bianca Andreescu face yoga cu mama ei, iar bunica se roagă pentru ea

Citește mai multe despre Bianca Andreescu și Indian Wells pe Libertatea.