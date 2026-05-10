Ajuns la vârsta de 71 de ani, fostul fotbalist a dezvăluit că primește de la statul român o pensie surprinzător de mică, în ciuda performanțelor sale sportive excepționale și a gradului militar obținut.

Pensie de 2.190 de lei pentru fostul căpitan de la Steaua

Tudorel Stoica a fost o piesă de bază a super-generației care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, în finala istorică de la Sevilla (câștigată la penalty-uri cu 2-0 în fața Barcelonei, prin golurile lui Marius Lăcătuș și Gabi Balint).

Pentru realizările sale în tricoul roș-albastru, el a fost avansat până la gradul de maior în Armata Română. Cu toate acestea, venitul său lunar din pensie nu atinge nici măcar 2.200 de lei.

Întrebat dacă Guvernul Bolojan i-a diminuat pensia, fostul căpitan al Stelei a răspuns cu amărăciune că retribuția lunară pe care o primește e și așa e foarte mică.

„Ce să mai taie din ea? E vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei! Maior în rezervă… Habar n-am de ce am pensia atât de mică… Asta că tot mai țipă unii pe la TV că-n Armata Română sunt pensii «nesimțite»”, a declarat Tudorel Stoica pentru iamsport.ro.

Diplome și felicitări

Palmaresul lui Tudorel Stoica este unul impresionant: pe lângă Cupa Campionilor Europeni, el a mai cucerit cu Steaua Supercupa Europei, șapte titluri de campion al României și cinci Cupe ale României.

Deși în 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a II-a, fostul campion a explicat că această recunoaștere a fost pur onorifică, fără a-i aduce vreun beneficiu financiar.

Mai mult, el nu primește nici indemnizația de merit sportiv, un sprijin financiar acordat altor glorii ale sportului românesc.

„A fost doar o altă diplomă… Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de-aia de merit nu primesc. Nu era o avere, vreo 6.000 de lei pe lună. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint”, a recunoscut Tudorel Stoica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE