Pep Guardiola avertizează Liverpool. Antrenorul echipei Manchester City rămâne încrezător în calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, chiar dacă formaţia sa a fost învinsă categoric de Liverpool, scor 0-3, în prima manşă a sferturilor de finală.

Tehnicianul spaniol, în vârstă de 47 de ani, susţine că golul din care Mohamed Salah a deschis scorul a venit după o greşeală importantă de arbitraj.

“Primul gol a fost din ofsaid, apoi a venit reuşita lui Oxlade-Chamberlain. Am reacţionat bine, dar, din păcate, nu am reuşit să marcăm. Nu simt că am jucat atât de prost, încât să se termine 3-0. Eu cred că putem să ne calificăm, vom mai avea 90 de minute şi vom încerca să profităm că jucăm pe teren propriu şi să rezolvăm această calificare în retur”, a declarat Pep Guardiola, în cadrul conferinţei de presă.

Formaţia Liverpool a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Manchester City, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Mohamed Salah ’12, Alex Oxlade-Chamberlain ’21 şi Sadio Mane ’31.