Cu o zi înainte de meciul inaugural de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 dintre Mexic și Africa de Sud, părinți ai persoanelor dispărute au organizat un marș pe Calzada de Tlalpan din Ciudad de México. Scopul lor a fost să atragă atenția asupra situației persoanelor dispărute din Mexic.

Poliția a blocat drumul protestatarilor în apropierea stadionului, provocând tensiuni și blocaje de trafic.

Secretarul de Guvern al Ciudad de México, César Cravioto Romero, a încercat să medieze situația, dar a fost întâmpinat cu reproșuri și huiduieli.

Mii de oamenii sunt încă dispăruți în Mexic, iar marșul simbolic a fost menit să mențină vie atenția publică asupra acestei probleme sociale nerezolvate.

Mame din Mexic, în marș pe Calzada de Tlalpan, au fost oprite de forțele de ordine în încercarea lor de a ajunge la Estadio Azteca, cu doar câteva ore înainte de meciul inaugural al Campionatului Mondial de Fotbal 2026 dintre Mexic și Africa de Sud.

Pe 10 iunie 2026, grupuri de părinți ai persoanelor dispărute, parte a colectivelor precum „Luz de Esperanza”, „Entre el Cielo y la Tierra” și „Huellas de Amor”, au organizat un pe una dintre cele mai aglomerate artere din sudul capitalei, Calzada de Tlalpan.

Scopul lor a fost să atragă atenția asupra crizei disparițiilor care afectează Mexicul și să ceară găsirea rudelor dispărute.

Protestatarii, purtând torțe, au fost întâmpinați de un cordon de polițiști în apropierea stației de Tren Ușor situată lângă stadion.

Forțele de ordine au instalat un baraj care a blocat înaintarea marșului spre stadion, unde urmează să se desfășoare meciul inaugural al Campionatului Mondial.

Am vrut doar să arătăm că suferința noastră nu are pauze, nici măcar pentru fotbal, a spus una dintre participante.

Totuși, marșul a provocat blocaje de trafic în zonă, complicând circulația autovehiculelor.

César Cravioto Romero, secretarul de Guvern al Ciudad de México, s-a deplasat personal la fața locului pentru a discuta cu manifestanții. Oficialul a fost întâmpinat cu reproșuri și scandări critice la adresa autorităților pentru lipsa de acțiuni eficiente în găsirea persoanelor dispărute. Discuțiile s-au încheiat într-o atmosferă tensionată, Cravioto fiind huiduit și împins la plecare.

Organizatorii marșului au explicat că acțiunea simbolică a fost menită să „lumineze căutarea” și să mențină trează cererea de a găsi miile de persoane dispărute din Mexic. Ei subliniază că, în pofida evenimentelor sportive de amploare precum Campionatul Mondial, durerea familiilor rămâne aceeași, iar lupta lor pentru aflarea adevărului continuă.

Și sindicatele profesori protestează în capitala Mexicului, conform La Jornada. Conducerea Coordonatorului Național al Lucrătorilor din Educație (CNTE) s-a întâlnit ieri, timp de aproape șapte ore, cu autoritățile federale la Ministerul de Interne. Eva Hinojosa, secretar general al Secției 18 din Michoacán, a declarat că au existat „oferte”, dar nu și „răspunsuri clare” și a spus că a fost lăsată deschisă o cale pentru grupuri de lucru tehnice.

De asemenea, Sindicatul Național al Lucrătorilor din Sistemul de Transport Colectiv și-a informat membrii că procesul de revizuire a salariilor cu autoritățile competente continuă, cu obiectivul de a obține condiții economice mai bune pentru lucrătorii Metroului din Mexico City, relatează La Prensa.

Organizația sindicală a avertizat că, dacă este necesar și în cadrul drepturilor muncii și sindicale, ar putea desfășura acțiuni și demonstrații pentru a-și susține revendicările.





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