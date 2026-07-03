Restricții severe sub control judiciar

Conform avocatului său, Răzvan Doseanu, instanța i-a permis lui Viorel Pașca să comunice doar cu soția sa, excluzându-i pe copii și pe martorii implicați în anchetă. „Domnul are voie să vorbească cu soția și atât. N-are voie să discute cu propriii copii, n-are voie să discute cu martorii. Astea sunt măsurile dispuse, dar o să se străduiască să le respecte”, a declarat avocatul, informează eBihoreanul.

În același dosar mai sunt cercetați alți cinci membri ai familiei Pașca, inclusiv soțiile fiilor săi și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea centrului din Dumbrava. Toți sunt supuși măsurii controlului judiciar și au restricții similare în privința comunicării.

Pașca și avocatul său atacă măsura dispusă de procurori

La revenirea sa în Oradea, Pașca a fost întâmpinat de jurnaliști pe Aeroportul Internațional. „Nu am explicație. Chiar n-am. Am fost naiv în sensul că am crezut că sunt de folos sau că statul vede că sunt de folos, că aduc un plus, că rezolvăm cumva o problemă pe care statul n-o poate rezolva”, a declarat el.

Pașca și avocatul său au anunțat că vor contesta măsura controlului judiciar, considerând că propunerea procurorilor ar fi trebuit respinsă integral. „Unul dintre băieții domnului Pașca nu a mai fost implicat în activitățile de la azil de mai bine de un an”, a subliniat Doseanu.

Posibilă reluare a activității la Dumbrava

În fața presei, Pașca a lăsat de înțeles că intenționează să găsească o cale legală pentru a relua activitatea așezămintelor de la Dumbrava, unde erau adăpostiți oameni fără adăpost. „Trebuie văzut ce reglementări aș putea face eu în ceea ce am făcut. Să nu mai trecem prin chestia asta. Să vedem ce va fi posibil. Pentru că acuma, gândindu-mă că dacă aș vrea să primim 10, 15, 20 dintre ei, s-ar putea să putem crea un cadru mai legal”, a explicat el.

Pașca a adăugat că se teme că mulți dintre foștii beneficiari ai centrului vor ajunge din nou în stradă. „Nu va trece foarte mult timp când o parte din bolnavii aceia, cei care pot, cei care-s mai sănătoși, o să ajungă înapoi încet la Dumbrava. Unde o să meargă? O să-i țină în spital o săptămână, o lună, două și odată se vor sătura”, a spus el.

Întâlniri fără rezultat cu autoritățile

La începutul acestui an, Viorel Pașca a solicitat o întrevedere cu reprezentanții Prefecturii Bihor pentru a identifica soluții care să permită legalizarea activității centrului. „Eu am solicitat. Eu am cerut prefectului să găsească o soluție în care să fim legali (…)”, a spus Pașca. Cu toate acestea, întâlnirea nu a dus la concluzii concrete. „S-a discutat și cam atât a fost, n-au fost concluzii: atunci rămâne să vedem ce va fi, cum va fi”, a adăugat el.

În ceea ce privește lipsa autorizațiilor pentru așezămintele din Dumbrava, Pașca a explicat că acestea nu pot fi obținute fără lucrări majore de restructurare. „Casele care sunt nu pot fi acreditate în momentul de față fără niște restructurări sau renovări majore, dărâmat pereți, spart… Nu poți să le faci așa, pentru că nu se poate.”

Medicul anunță că va continua lupta în instanță

În viziunea lui Viorel Pașca, procesul cu DIICOT reprezintă doar începutul unui ,,război lung de uzură”cu autoritățile. El consideră că avocații săi vor prelua lupta juridică, în timp ce el va căuta soluții pentru a continua să sprijine persoanele aflate în nevoie. „O bătălie a fost câștigată, urmează multe altele. O să vedem”, a declarat acesta.

Viorel Pașca și mai mulți membri ai familiei sale sunt investigați pentru acuzații grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Apărarea neagă vehement aceste acuzații. Decizia Tribunalului București privind măsura controlului judiciar nu este definitivă.

246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline, bani cash, avea în casă Viorel Pașca, găsiți în seif de DIICOT.

DIICOT extinde ancheta privind azilele lui Viorel Pașca și ridică documente de la mai multe primării din Bihor. Anchetatorii au extins investigațiile în dosarul azilelor clandestine din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca.

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 27 de percheziții în județul Bihor, într-un dosar privind un grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, au transmis cele două instituții marți, 30 iunie, într-un comunicat comun.

Libertatea.ro a publicat în exclusivitate stenograme și informații din ancheta DIICOT cu investigatori sub acoperire care a dus la reținerea pentru 24 de ore a lui Viorel Pașca în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe un câmp și sute de victime au fost găsite în centre în stare precară.

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