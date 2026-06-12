În minutul 84, Themba Zwane, jucător sud-african, a primit cartonaș roșu

În minutul 84, Themba Zwane, jucător sud-african, a primit cartonaș roșu pentru că a lovit un adversar în față.

Na dzień dobry — reakcja 🇿🇦 Khuliso Mudau na łamaną angielszczyznę brazylijskiego arbitra który tłumaczył decyzje ukarania Themba Zwane 🇿🇦 czerwoną kartką. 😅 pic.twitter.com/35FfcZ8cCq — Mateusz Perek (@MateuszPerek) June 12, 2026

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio a recurs la VAR înainte de a confirma decizia prin microfonul stadionului, o procedură introdusă pentru a transparentiza arbitrajul. Totuși, declarația sa în engleză a lăsat jucătorii sud-africani complet confuzi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Reacțiile de pe teren au fost neașteptate. Zwane și Khuliso Mudau, surprinști de camere, au exprimat o combinație de confuzie, neîncredere și ușoară panică, scrie Euronews. În scurt timp, imaginile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, transformând momentul într-un fenomen online.

Fanii din mediul online au numit scena „primul meme al Cupei Mondiale 2026”.

Unii l-au numit „generational meme”, un meme al unei întregi generații. Alții au proclamat deja aceste secvențe drept „meme champion” al turneului, și asta după un singur meci.

Wilton Sampaio nu este străin de momentele virale

Nu este prima dată când Wilton Sampaio, considerat unul dintre cei mai experimentați arbitri din Brazilia, devine subiect de discuție la nivel internațional. La Cupa Mondială 2022 din Qatar, o decizie a sa în sfertul de finală dintre Franța și Anglia a provocat o reacție memorabilă a lui Jude Bellingham, surprinsă de camerele de luat vederi.

Cu toate acestea, Sampaio rămâne o figură respectată în lumea fotbalului. A arbitrat la trei ediții ale Cupei Mondiale (2018, 2022 și 2026) și în competiții de top precum Copa Libertadores.

Victoria Mexicului și incidentul cu cartonașul roșu au transformat debutul Cupei Mondiale într-un eveniment memorabil, atât pe teren, cât și pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE