Cadoul tău de joi: Posterul special GSP cu programul complet al Mondialului

Meciurile se vor juca pe fusuri orare diferite, cu o dinamică complet nouă a grupelor. De aceea, joi, 11 iunie, împreună cu ziarul Libertatea disponibil la toate chioșcurile de difuzare a presei, primești un cadou special: posterul oficial realizat de Gazeta Sporturilor (GSP) cu programul complet al Campionatului Mondial 2026!

Acest poster de colecție este conceput ca un ghid interactiv, ideal de afișat pe perete în spațiul în care vezi meciurile. El conține:

Calendarul integral: Zilele și orele de desfășurare pentru toate cele 104 meciuri ale turneului.

Zilele și orele de desfășurare pentru toate cele 104 meciuri ale turneului. Structura grupelor: Toate cele 48 de echipe împărțite conform tragerii la sorți.

Toate cele 48 de echipe împărțite conform tragerii la sorți. Spații dedicate pentru scoruri: Secțiuni speciale unde poți nota manual rezultatele în timp real, completând clasamentele și tabloul fazelor eliminatorii, de la optimi până la marea finală.

Campionatul Mondial de fotbal 2026, un turneu al cifrelor uluitoare

Ediția din 2026 rescrie complet manualul de istorie al competiției, nu doar prin format, ci și prin mizele financiare uriașe puse în joc de FIFA.

Perioada turneului 11 iunie – 19 iulie 2026 Meciul de deschidere 11 iunie: Mexic vs. Africa de Sud (Stadionul Azteca) Marea Finală 19 iulie: East Rutherford, SUA Fond total de premiere 727 de milioane de dolari (creștere de ~50% față de 2022)

Extinderea numărului de participante garantează mai mult spectacol, dar și meciuri imprevizibile încă din primele zile ale fazei grupelor. Duelul de deschidere de pe legendarul stadion Azteca dintre Mexic și Africa de Sud va da tonul unei luni intense de fotbal pur.

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Spectacolul de la chioșcurile de ziare continuă online. Pe parcursul întregului turneu final, echipa de jurnaliști de la Libertatea.ro va monitoriza nonstop competiția din America de Nord.

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Nu uita: Cere joi, 11 iunie, ziarul Libertatea împreună cu posterul GSP de la chioșc și fii gata pentru cel mai mare Campionat Mondial din istorie!

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