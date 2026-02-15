Primul gol al meciului a fost înscris în minutul 19, de Farul. Alexandru Ișfan a scăpat singur cu portarul Aioani și a finalizat cu o scăriță. Rapid a egalat în minutul 40, prin Borza, care a pus latul din câțiva metri pentru 1-1. A fost și primul său gol din stagiunea în curs.

Înainte de pauză, Denis Alibec a dus scorul la 2-1, pentru Farul, după ce a înscris de la punctul cu var.

Constănțenii și-au mărit avantajul în minutul 53, prin Ionuţ Vână, care a stabilit și scorul final: 3-1.

În urma acestei înfrângeri, Rapid cedează poziția secundă în clasament celor de la Dinamo, din cauza golaverajului. În schimb, Farul rămâne pe locul 11, la 5 puncte de ocupanta ultimului loc de play-off.

