Primul gol al meciului a fost înscris în minutul 19, de Farul. Alexandru Ișfan a scăpat singur cu portarul Aioani și a finalizat cu o scăriță. Rapid a egalat în minutul 40, prin Borza, care a pus latul din câțiva metri pentru 1-1. A fost și primul său gol din stagiunea în curs.

Înainte de pauză, Denis Alibec a dus scorul la 2-1, pentru Farul, după ce a înscris de la punctul cu var.

Constănțenii și-au mărit avantajul în minutul 53, prin Ionuţ Vână, care a stabilit și scorul final: 3-1.

În urma acestei înfrângeri, Rapid cedează poziția secundă în clasament celor de la Dinamo, din cauza golaverajului. În schimb, Farul rămâne pe locul 11, la 5 puncte de ocupanta ultimului loc de play-off.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jaf în 30 de secunde într-o benzinărie din Timişoara, surprins de camera video. Un bărbat cu cagulă şi cuţit a furat 1.200 de lei și a fost prins după 8 zile
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
Avantaje.ro
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
De la trena spectaculoasă a Dianei Dumitrescu, la simplitatea boemă a Adelei Popescu sau eleganța clasică a Andreei Esca, am răsfoit albumele de nuntă ale vedetelor
Tvmania.ro
De la trena spectaculoasă a Dianei Dumitrescu, la simplitatea boemă a Adelei Popescu sau eleganța clasică a Andreei Esca, am răsfoit albumele de nuntă ale vedetelor

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 16 februarie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminica
Știri România 18:35
Rezultatele Loto 6/49 din 16 februarie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminica
Cât costă un kilogram de varză nouă în piață? „Costuri, motorină, Bolojan, ăsta-i prețul”
Reportaj
Știri România 17:00
Cât costă un kilogram de varză nouă în piață? „Costuri, motorină, Bolojan, ăsta-i prețul”
Parteneri
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Adevarul.ro
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
Fanatik.ro
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Stiri Mondene 17:00
Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Stiri Mondene 15:54
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
ObservatorNews.ro
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Parteneri
Toată Italia aștepta răspunsul lui Chivu la întrebarea: „A fost corectă eliminarea lui Kalulu?” » Ce a făcut antrenorul în fața jurnaliștilor
GSP.ro
Toată Italia aștepta răspunsul lui Chivu la întrebarea: „A fost corectă eliminarea lui Kalulu?” » Ce a făcut antrenorul în fața jurnaliștilor
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Mediafax.ro
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ce sunt și cât costă ceasurile de lux ale politicienilor. De la Timex la Patek Philippe, accesoriile liderilor politici devin subiect de dezbatere publică
Exclusiv
Politică 19:26
Ce sunt și cât costă ceasurile de lux ale politicienilor. De la Timex la Patek Philippe, accesoriile liderilor politici devin subiect de dezbatere publică
Situația liceelor cu predare în română care vor fi închise de Ucraina a fost discutată la „Triunghiul Odesa” de la Munchen
Politică 19:08
Situația liceelor cu predare în română care vor fi închise de Ucraina a fost discutată la „Triunghiul Odesa” de la Munchen
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată