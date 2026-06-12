Mulți suporteri s-au întrebat de ce experimentatul vârf mexican evoluează cu acest echipament special. Motivul are legătură cu unul dintre cele mai grave accidente suferite vreodată de un fotbalist pe teren.

O accidentare îi putea fi fatală fotbalistului mexican

În noiembrie 2020, pe vremea când evolua pentru Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez a fost implicat într-o coliziune violentă cu fundașul brazilian David Luiz, într-un meci din Premier League împotriva echipei Arsenal.

Impactul a fost unul foarte dur: fotbalistul mexican și-a pierdut conștiența pe teren și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat că suferise o fractură de craniu! Accidentul i-a pus viața în pericol și i-a amenințat serios cariera.

Recuperarea lui Raul Jimenez a fost una lungă și dificilă. Atacantul a avut nevoie de aproximativ opt luni pentru a reveni pe gazon, după numeroase intervenții medicale și un proces atent de recuperare.

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În urma recomandărilor medicilor, fotbalistul a început să poarte o protecție specială pentru cap, concepută și aprobată din punct de vedere medical. De atunci, aceasta a devenit o parte permanentă a echipamentului său.

Raul Jimenez a declarat în mai multe rânduri că va continua să folosească această protecție până la finalul carierei, pentru a reduce riscurile asociate unor eventuale lovituri la nivelul capului.

Raul Jimenez, primul gol la un Campionat Mondial

La ediția din 2026 a Cupei Mondiale, accesoriul negru a fost din nou prezent pe teren, iar de această dată i-a purtat noroc. În partida cu Africa de Sud, Raul Jimenez a înscris în minutul 67, după o centrare excelentă trimisă de Roberto Alvarado. Atacantul a reluat cu capul din apropierea porții, fără șanse pentru portarul Ronwen Williams.

Reușita a avut o semnificație specială pentru veteranul mexican: deși participase și la Campionatele Mondiale din 2014, 2018 și 2022, Raul Jimenez nu reușise niciodată să marcheze la turneul final.

Ajuns la 35 de ani, atacantul și-a trecut în cont primul gol la o Cupă Mondială și a contribuit decisiv la debutul cu victorie al Mexicului.

Reușita din partida cu Africa de Sud a fost cea de-a 46-a pentru Raul Jimenez în tricoul Mexicului, fiind pe locul 2 în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei sale.

Pe primul loc se află Javier „Chicharito” Hernandez, cu 52 de reușite, în timp ce treapta a doua a podiumului este împărțită de Raul Jimenez și Jared Borgetti, cu 46 de goluri.

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