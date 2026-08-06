Nici schimbările efectuate la pauză de antrenorul Antonio Folha, care l-a înlocuit inclusiv pe portarul Andre Moreira cu Octavian Vâlceanu, nu au putut opri avalanșa ofensivă a nordicilor. În repriza secundă, Isak Dahlqvist a fost protagonistul absolut al partidei, mai întâi reușind un șut spectaculos la vinclu în minutul 61, ca mai apoi, în minutul 74, să completeze hat-trick-ul după o scăpare pe cont propriu și o finalizare simplă din situație de unu la unu.

Eșecul usturător de pe teren propriu transformă manșa retur din Norvegia, programată pe 13 august, într-o simplă formalitate și compromite șansele ardelenilor de a mai prinde un loc în play-off-ul competiției.

În timp ce CFR Cluj traversează una dintre cele mai severe crize europene din istoria recentă a clubului, Tromso este ca și calificată în faza următoare, unde o va înfrunta pe ocupanta locului opt din Premier League, Brighton.

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