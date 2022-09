Evoluțiile echipei naţionale din meciurile cu Finlanda (1-1) și Bosnia-Herțegovina (4-1) l-au convins pe Răzvan Burleanu să meargă în continuare pe mână lui Edi Iordănescu.

„Au fost demarate procedurile pentru zilele următoare. Vineri urmează o ședință a Comisiei Tehnice, apoi raportul va fi validat de o ședință a CEx. Vrem ca la tragerea la sorți pentru Euro 2024 să știm sigur ce antrenor vom avea. Eu pot să vă zic propunerea mea, este Edi Iordănescu!”, a spus Răzvan Burleanu.

Preşedintele FRF a punctat că ultimele două jocuri ale echipei naţionale ne dau încredere pentru campania din primăvara viitoare.

„Rolul nostru, ca administrație, este să oferim tot ce trebuie din punct de vedere logistic. Am încercat să scoatem maximum posibil cu orice selecționer. Dacă ne uităm la ultimele două meciuri, suntem de acord că s-a creat o coeziune la nivelul lotului. Ne dă încredere pentru campania care începe în luna martie a anului viitor, avem motive de optimism”, a declarat preşedintele FRF.

Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile. Ce ne interesează este că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători crescuți la tineret, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători. Acești jucători trebuie să își atingă potențialul maxim campania următoare. Răzvan Burleanu:

Întrebat dacă a primit semnale că Edi Iordănescu va accepta noua misiune, Răzvan Burleanu a spus de ce l-a propus în continuare pe actualul selecţioner. „A contat foarte mult și acest lucru. Cât timp ai un antrenor dornic, care crede că poate duce echipa națională mai departe, trebuie să îi acorzi încredere. Dacă nu ar fi crezut, nu ar fi fost o propunere”, a explicat Burleanu.

Preşedintele FRF a mai spus că „înaintea acestor două meciuri am avut anumite îndoieli. După al doilea meci cu Muntenegru, am realizat că nu putem câștiga grupa. A fost o echipă mai bună decât noi, am pierdut 6 puncte acolo. Nu am avut nicio discuție cu Edi în care să nu văd optimismul și speranța”.

