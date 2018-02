Răzvan Burleanu, chemat să dea cu subsemnatul la Secția 9 de Poliție din București. Șeful federației este așteptat astăzi, la ora 15.00, să dea explicații în fața anchetatorilor.

ACTUALIZARE 9 februarie. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Bulreanu, a declarat, vineri, după ce a fost audiat două ore la Secţia 9 de Poliţie:

„Doi foşti angajaţi care au fost reintegraţi în această perioadă de timp au depus o plângere la adresa FRF, ei spunând că nu au fost reintegraţi şi nu li s-au plătit drepturile salariale stabilite de instanţă, lucru care e fals. E dovedit şi cu acte, oamenii şi-au primit drepturile, ba mai mult au fost şi în concendiu. Am avut un proces civil, de reintegrare a acestor foşti angajaţi ai federaţiei. Între timp ei s-au reintegrat, şi-au primit toate drepturile repsective, după care au considerat că trebuie să depună şi o plângere. Şi noi suntem surprinşi de acest dosar, credem că sunt doar aşa, nişte elemente de a ni se pune beţe în roate. Am stat aproape două ore aici. Nu cred (n.r. – că are legătură cu viitoarele alegeri de la FRF), e prea departe aşa aceva. De acum înainte o să le punem la dispoziţie în scris toate documentele, lucru pe care colegii mei din zona juridică îl făcuseră deja. În urma acestei întâlniri de astăzi, vom pune la dispoziţie orice alte informaţii care ni se vor solicita. Unul dintre ei se ocupa de flota de maşini la nivel de federaţie, Atexandru Stici, iar altul, Marcel Paraschiv, se ocupa de achiziţii. Nu mi s-a adus la cunoştinţă (n.r. – despre o plângere a lui Dumitru Mihalache). Doar două dosare mi s-au adus la cunoştinţă, cei doi angajaţi”.

Președintele în exercițiu al Federației Române de Fotbal, care va candida la alegerile de pe 18 aprilie, se confruntă cu plângeri făcute de trei foști angajați ai federației: Dumitru Mihalache, Mircea Paraschiv și Alexandru Stici.

Respectivii au reclamat faptul că FRF nu pune în aplicare deciziile instanțelor, prin care Mihalache, Paraschiv și Stici au de primit suma importante de bani, ca urmare a înlăturării abuzive de pe posturile ocupate în instituție de către actuala administrație. Dosarul de la Poliție este instrumentat de subcomisarul Cătălin Milea.

Federația Română de Fotbal le-a acordat sau urmează să le acorde despăgubiri lui Florin Prunea, Daniel Prodan (decedat, între timp, dar în care urmașii săi apar în dosar), Dumitru Bărgoanu, Marcel Paraschiv, Dumitru Mihalache, Marin Bucurescu și Alexandru Stici în sumă totală de 3.242.068 lei (aproximativ 710.000 euro). Paraschiv are de primit suma de 88.000 de lei, după cum ”Libertatea” a dezvăluit în exclusivitate. De asemenea, FRF a fost nevoită să-i reîncadreze în federație pe cei care au învins.

La 31 decembrie 2016, FRF mai avea de achitat din această sumă 1.394.271 lei (aproximativ 305.000 euro), motiv pentru care instituția a fost executată silit.

