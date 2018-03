Răzvan Lucescu îl susține pe Ionuț Lupescu. Mesajul antrenorului de la PAOK Salonic. Fostul selecționer al României e de partea omului care l-a pus la cârma tricolorilor.

Răzvan Lucescu are timp destul de când campionatul Greciei a fost suspendat, iar acesta n-a ezitat să trimită un filmuleț cu un mesaj de susținere pentru prietenul său, care candidează la șefia FRF.

Ionuț Lupescu este văzut marele favorit în această cursă în care îi mai are contracandidați pe Marcel Pușcaș, Sorin Răducanu, Victoraș Iacob, Adrian Teodorescu și Răzvan Burleanu.

Răzvan Lucescu îl susține pe Ionuț Lupescu: „Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare radicală!”

„Fotbalul românesc are nevoie de Ionuț Lupescu. Ionuț a știut să-și construiască o carieră excepțională de jucător de fotbal, prin muncă, seriozitate, inteligență. Ionuț a știut să pornească la sfârșitul acestei cariere pe un alt drum, pe un nou drum al vieții.

Pe un drum care l-a adus în situația de a deveni un manager de succes. A fost managerul Federației Române de Fotbal într-o perioadă în care Federația a cunoscut poate cea mai eficientă perioadă din istorie din punct de vedere financiar.

Ulterior a devenit președintele Comisiei Tehnice de la UEFA, o funcție pe care foarte mulți o râvnesc. Fotbalul românesc are nevoie de personalitatea lui Ionuț Lupescu, are nevoie de cunoștiințele lui despre fotbal, are nevoie de capacitatea lui managerială, de relațiile pe care Ionuț a știut să le clădească în atâția ani de fotbal, în anii în care a fost plecat peste hotare, în țări cu o economie superdezvoltată.

Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare radicală, iar Ionuț Lupescu este omul care va ști să producă această schimbare. Să fim alături de el!”, a fost mesajul lui Lucescu jr.