Dinamo București: „Imaginea veșnică a unui simbol!”

Cluburile pe care le-a condus spre glorie, foști elevi și mari nume ale sportului rege au început să transmită mesaje de condoleanțe, omagiind memoria celui care a fost un mentor pentru generații întregi de jucători.

Mircea Lucescu nu a renunţat la activitatea de antrenor până în ultimele zile ale vieţii sale. Ultimul loc de muncă al legendarului antrenor a fost echipa naţională a României. În cei aproape 48 de ani de carieră de antrenor, a câştigat 35 de trofee şi se numără printre cei mai titraţi antrenori din fotbalul mondial.

Unul dintre primele cluburi care au reacționat a fost Dinamo București. Alături de aceștia, Mircea Lucescu a scris pagini importante de istorie, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o”, arată Dinamo București.

Între 1963 și 1977, Mircea Lucescu a îmbrăcat tricoul alb-roșu adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, „a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo”.

„Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni”, potrivit sursei citate.



Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului.

„Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă. Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate. A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței”, a mai transmis Dinamo București.

Rapid București: „Mulțumim pentru tot, nea Mircea!”

Rapid București este clubul pe care „Il Luce” l-a antrenat în două rânduri, în 1997-1998 și 1999-2000.

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Rapid București.

Corvinul Hunedoara: „Mircea Lucescu a fost lumina care a dat speranță orașului”

Și Corvinul Hunedoara a transmis marți seara un mesaj emoționat de despărțire. La Corvinul, Mircea Lucescu a debutat ca antrenor, în 1978.

„Pentru Hunedoara, domnul Mircea Lucescu a fost lumina care a dat speranță unui oraș în vremurile gri ale unui regim în care bucuriile erau puține. Domnia sa a venit la Hunedoara și a construit nu doar o echipă de fotbal, a construit un loc al memoriei: Corvinul Hunedoara. Astăzi, și Corvinul înseamnă Hunedoara, iar aceasta vi se datorează, domnule Mircea Lucescu! Erați încă jucător de fotbal când ați ales Hunedoara. Ați făcut din copiii Hunedoarei nu doar niște fotbaliști, le-ați arătat că în viață e nevoie să ai și caracter, și educație, și, mai ales, cuvânt. Îndrăznesc să spun că ați fost ultimul romantic din fotbalul românesc. Noi, hunedorenii, am avut privilegiul să învățăm de la dumneavoastră și consider că drumul deschis de ceea ce ați făcut pentru fotbalul din Hunedoara ne-a dus la câștigarea Cupei României în anul 2024. Ați creat spiritul Hunedoarei în fotbal, iar când ai un asemenea deschizător de drumuri nu poți să nu țintești cât mai sus, chiar dacă a fost nevoie de timp, poate de prea mult timp ca să arătăm că spiritul Corvinului, al cărui creator ați fost, ne va mai duce la victorie. (…) Vă mulțumim pentru tot! Hunedoara vă va iubi mereu, domnule Mircea Lucescu!”, a transmis primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Naționala României: „Un model pentru zeci de generații”

Echipa Națională de Fotbal a României subliniază că Mircea Lucescu a arătat că fotbalul nu e doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate.

„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii. Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, a transmis Echipa Națională de Fotbal a României

Reacția FRF, după moartea lui Mircea Lucescu: „Va rămâne o legendă absolută”

Federația Română de Fotbal (FRF) și-a exprimat regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui „care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu”.

„Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore”, a transmis FRF.

Federația Română de Fotbal a anunțat organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

FRF a mai anunțat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe „o perioadă nedeterminată”.

Răzvan Burleanu: „Este o zi neagră pentru România”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a spus că este „o zi neagră pentru România şi pentru fotbalul mondial”, după decesul lui Mircea Lucescu.

„Ne-a părăsit un om care a trăit prin şi pentru fotbal în fiecare secundă a existenţei sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viaţă pentru generaţii întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viaţă, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecţiile sale, cu eleganţa domniei sale şi cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

Galatasaray Istanbul, mesaj emoționant pe Facebook

Turcii de la Galatasaray Istanbul au postat un mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a murit.

„Am aflat cu profundă tristețe despre decesul lui Mircea Lucescu, cel care a adus țării noastre un trofeu european prin câștigarea Supercupei Europei și care a fost antrenorul echipei noastre la cel de-al 15-lea titlu de campioană. Transmitem condoleanțe familiei, celor apropiați și întregii lumi a fotbalului. Nu te vom uita niciodată, Mircea Lucescu”, au scris reprezentanții turcilor de la Galatasaray Istanbul pe pagina oficială de Facebook a echipei de fotbal.

Mircea Lucescu a fost antrenor la Galatasaray Istanbul între 2000 și 2002, după ce a plecat de la Rapid București și înainte de a semna cu Beșiktaș Istanbul.

Beșiktaș: „Rămas bun, Luce!”

Și Beşiktaş Istanbul, pe care Lucescu a antrenat-o între 2002 și 2004, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Fostul nostru antrenor, 100 (a câștigat titlul în anul centenarului Beșiktaș – n.r.). Cu mare tristețe am aflat că arhitectul campionatului nostru, Mircea Lucescu, s-a stins din viață. Nu te vom uita niciodată Lucescu, odihnește-te în pace. Rămas bun, Luce”, a scris Beșiktaș, pe Facebook.

Federaţia Turcă de Fotbal: „Contribuţiile sale nu vor fi uitate niciodată”

Și Federaţia Turcă de Fotbal a transmis un mesaj emoţionant după trecerea în nefiinţă a tehnicianului Mircea Lucescu.

„Antrenorul român, care se afla pe locul 3 în clasamentul celor mai titraţi antrenori din lume datorită succeselor obţinute în cariera sa de antrenor începută la vârsta de 34 de ani, a câştigat, în perioada în care a activat în ţara noastră, Supercupa UEFA în 2000 şi titlul de campion al Superligii în sezonul 2001/02 cu Galatasaray, iar în sezonul următor a dus echipa Beşiktaş la titlul de campioană a Superligii, în anul în care clubul a împlinit 100 de ani”, a transmis Federaţia Turcă de Fotbal.

Mircea Lucescu a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a Turciei în perioada august 2017 – februarie 2019.

„Antrenorul român a ocupat funcţia de antrenor principal al echipei naţionale A în perioada 2017-2019. Mircea Lucescu, care a depus eforturi semnificative în ceea ce priveşte întinerirea generaţiei de jucători şi aducerea de noi nume în echipa naţională, a fost antrenorul care le-a oferit pentru prima dată şansa de a juca în echipa naţională A jucătorilor Irfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür şi Zeki Çelik, care fac parte din lotul nostru calificat la Cupa Mondială din 2026. (…) Contribuţiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel de echipă naţională, cât şi la nivel de club, nu vor fi uitate niciodată şi vor fi mereu amintite cu laude”, potrivit sursei citate.

Reacția lui Gheorghe Hagi: „A fost ca un părinte pentru mine”

Gheorghe Hagi a vorbit cu dificultate despre Mircea Lucescu, omul care i-a marcat decisiv cariera și viața.

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest examen foarte greu, dar, din păcate, n-a putut. Nu pot să vorbesc, am fost un copil pe care l-a crescut. Vă rog frumos… A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc”, a spus Gică Hagi, la Digi 24.

Gheorghe Popescu: „A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut”

Gheorghe Popescu, fostul mare fotbalist din „Generația de Aur”, în prezent acționar majoritar în cadrul clubului Farul Constanța, a transmis un mesaj emoționant după decesul lui Mircea Lucescu.

„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gică Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Mutu, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: „A lăsat o moștenire imensă în spate”

Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu.

„Nu l-am avut antrenor, dar poate e cel mai bun antrenor avut de România, care ne-a reprezentat cu brio şi cinste. A fost un punct de reper în fotbalul românesc, un antrenor cu A mare. Toţi ne uităm la el şi am dori să avem performanţele lui”, a declarat Mutu la Digisport.

Reacția lui Gigi Becali: „Nu se mai naşte nimeni ca el”

Gigi Becali a reacţionat pentru Fanatik, după dispariția lui Mircea Lucescu. Patronul FCSB a spus că indiferent cât succes ai avea pe Pământ, nu iei nimic pe lumea cealaltă și că ceea ce s-a întâmplat e o „lecţie” pentru toată lumea.

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1. El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a spus Gigi Becali.

Dinamo Kiev: „Va continua să trăiască în inimile noastre”

Mircea Lucescu a antrenat echipa Dinamo Kiev între 2020 și 2023. A fost ultima echipă de club la care aacesta a antrenat. Dinamo Kiev a transmis un mesaj emoţionant semnat de preşedintele grupării, căpitanul şi antrenorul formaţiei ucrainene,

„Cu profundă tristeţe şi inimile îndurerate am primit vestea că, la vârsta de 81 de ani, a trecut în lumea de dincolo legendarul antrenor Mircea Lucescu, pe care îl cunoşteam cu toţii foarte bine. Numele lui Mircea Lucescu este pentru totdeauna înscris în istoria clubului nostru. Sub conducerea sa, „Dinamo” a obţinut victorii strălucite pe scena internă, în special a câştigat medaliile de campion, precum şi Cupa Ucrainei şi Supercupa. În vremuri dificile, experienţa, carisma şi devotamentul său faţă de fotbal au ajutat echipa să-şi recâştige stabilitatea, caracterul de campion, credinţa şi încrederea în propriile forţe. Experienţa sa colosală, înţelegerea profundă a jocului, înţelepciunea şi stăpânirea de sine au lăsat o amprentă de neuitat în inimile tuturor celor care au avut norocul să fie alături de el în aceeaşi echipă. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai lui Mircea Lucescu. Împărtăşim cu ei durerea acestei pierderi. Îl vom ţine mereu minte. Mircea Lucescu va continua să trăiască în inimile noastre. Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul transmis de Igor Surkis, preşedintele Dinamo Kiev, Igor Kostyuk, antrenorul principal al echipei și Vitalii Buyalskyi, căpitanul echipei.

Şahtior Doneţk: „Rămas bun, domnule…”

Clubul ucrainean Şahtior Doneţk, la care Mircea Lucescu a antrenat timp de 12 ani, între 2004-2016, a spus că acesta a fost „un mare antrenor şi un om cu o mare inimă de fotbalist”.

„Rămas bun, domnule…”, a transmis Sahtior Doneţk, într-o postare pe Facebook.

„Clubul principal din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a fost ”Şahtior”, pe care l-a condus în perioada 2004–2016. Sub conducerea sa, ”minerii” au disputat 573 de meciuri. Împreună cu echipa din Doneţk, antrenorul român a câştigat 22 de trofee: 8 titluri de campioni ai Ucrainei, 6 Cupe ale Ucrainei şi 7 Supercupe ale Ucrainei, precum şi primul trofeu european al clubului – Cupa UEFA din 2009. Mircea Lucescu este recordmanul clubului în ceea ce priveşte numărul de sezoane, meciuri şi titluri câştigate şi cel mai de succes antrenor din întreaga istorie a Şahtiorului”, potrivit clubului.

Preşedintele Şahtior, Rinat Ahmetov, şi-a exprimat profundele condoleanţe cu privire la moartea lui Mircea Lucescu: „Pentru mine, Mircea Lucescu va rămâne pentru totdeauna un mare antrenor şi un om cu o mare inimă de fotbalist. Astăzi sunt alături de familia lui Mircea Lucescu şi de întreaga lume a fotbalului. Mulţumesc pentru tot, dragă domnule!”.

„Clubul de fotbal «Şahtior» îşi exprimă cele mai sincere condoleanţe familiei lui Mircea Lucescu.Vă mulţumim pentru tot, Domnule. Numele dumneavoastră este pentru totdeauna înscris în istoria fotbalului mondial. Odihniţi-vă în pace, mare antrenor”, a mai transmis Şahtior Doneţk.

Inter Milano: „A lăsat o moștenire importantă în lumea fotbalului”

Clubul italian Inter Milano, la care tehnicianul român a activat în sezonul 1998-1999, subliniază că Mircea Lucescu „a lăsat o moștenire importantă fotbalului”.

„Un antrenor cu o mare profunzime umană și profesională, Mircea Lucescu a întruchipat valorile competenței, eleganței și pasiunii, lăsând o moștenire importantă în lumea fotbalului”, transmite clubul în comunicatul postat pe site-ul său oficial.

„Născut la București, pe 29 iulie 1945, Lucescu a fost unul dintre cei mai influenți și respectați antrenori din fotbalul internațional, lăsând o amprentă profundă oriunde a antrenat, datorită viziunii, carismei și culturii sale de joc extraordinare. A ajuns pe banca tehnică a lui Inter în decembrie 1998 și a condus echipa într-o stagiune europeană remarcabilă, dincolo de faza grupelor Champions League până în sferturile de finală, unde parcursul a fost întrerupt de Manchester United, care a câștigat trofeul. În total, Lucescu a condus 22 de meciuri de pe banca lui Inter”, precizează clubul, care este antrenat în prezent de alt român, Cristian Chivu.

Zenit Sankt Petersburg: „Veșnică pomenire”

Mircea Lucescu a preluat echipa Zenit Sankt Petersburg în vara anului 2016, venind după o perioadă glorioasă la Șahtior Donețk. Mandatul său a durat un singur sezon (2016-2017), câștigând Supercupa Rusiei.

„Veșnică pomenire”, a transmis echipa din Rusia, postând mai multe poze cu „II Luce”.

Gazzetta dello Sport: „Vizionarul fotbalului”

„A murit Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului. A antrenat echipele Pisa, Inter şi Brescia”, a titrat Gazzetta dello Sport.

Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA: „A fost una dintre adevăratele personalităţi originale ale fotbalului”

De asemenea, UEFA şi preşedintele Aleksander Ceferin i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu.

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, l-a descris drept „una dintre adevăratele personalităţi originale ale fotbalului – un om cu o inteligenţă fotbalistică rară, o demnitate remarcabilă şi o pasiune deosebită”.

Reacția echipei PAOK Salonic, clubul antrenat de Răzvan Lucescu

Clubul PAOK Salonic, la care antrenează Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, a avut și el un mesaj emoţionant postat pe Facebook.

„Un antrenor legendar. Un om extraordinar. Clubul PAOK îşi ia rămas bun cu profundă tristeţe de la Mircea Lucescu. Un om care şi-a lăsat amprenta de neşters asupra fotbalului mondial şi a inspirat generaţii întregi prin etica, cunoştinţele şi personalitatea sa. În aceste momente dificile, suntem alături de Răzvan şi de familia sa, exprimându-ne sincere condoleanţe. Dumnezeu să-i odihnească sufletul. Drum lin…”, a scris, pe Facebook, echipa din Grecia.

