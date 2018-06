Reacții după meciul Franța – Danemarca 0-0. Deschamps: ”Obiectivul a fost atins”

Selecţionerul Franței, Didier Deschamps, a explicat remiza de marţi, primul 0-0 de la CM 2018, precizând că “obiectivul a fost atins”.

“Obiectivul a fost atins, da, şi era cel mai important lucru să ne asigurăm primul loc. Nu a fost un anti-meci, pentru că danezii se mulţumeau cu acest nul care le asigura calificarea. Într-un meci în care ei s-au apărat foarte bine, noi am avut şapte ocazii, dar nu am găsit breşa. Nu puteam să ne asumăm riscuri inutile din moment ce ei voiau acest rezultat”, a precizat Deschamps.

“Noi am întreprins mai mult ca ei. Dar în finalul meciului, ei nu veneau spre careul nostru. Nici noi nu ne duceam peste ei! Rezultatul convine ambelor echipe. Într-un meci în care ei s-au apărat foarte bine, noi am avut şapte ocazii, dar nu am găsit breşa. Nu puteam să ne asumăm riscuri inutile din moment ce ei voiau acest rezultat

Noi am avut ocazii pentru a câştiga, dar ei au făcut ce trebuia, bazându-se pe densitate şi pe gabarit ca să scoată un punct. Ne-am asigurat obiectivul de a încheia pe primul loc. Această fază a grupelor a fost complicată, echipele sunt bine pregătite. Există densitate. Nu e uşor. Schimbările au dăunat puţin coeziunii echipei, dar este bine că toţi jucătorii se simt implicaţi”, a spus Deschamps, care a menajat mai multe piese de bază.

“Este complicat pentru toată lumea, întrucât toate echipele s-au pregătit fizic foarte bine şi este una din caracteristicile acestei Cupe Mondiale. Acum începe o a doua competiţie, unde eliminarea este directă. Am obţinut ce am vrut, dar acum începe ascensiunea pe munte. Dar suntem aici, cu multă modestie şi ambiţie pentru a trece în etapa următoare”, a adăugat selecţionerul echipei Franţei.

În optimi Franţa va înfrunta Argentina, iar Danemarca va întâlni Croaţia. Din grupa C au plecat acasă Peru și Australia.

