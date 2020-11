Totul a plecat de la faptul că CTP a scris un editorial la adresa lui Diego Maradona, în care a atacat viața privată a legendarului fotbalist, decedat la 60 de ani.

„A fost un personaj dezgustător din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman înrăit, amic al Mafiei”, a mai scris CTP cu referire la fostul mare fotbalist, Diego Maradona.

Primul număr 1 mondial ATP din istorie a declarat apoi despre gazetar, conform site-ului prosport.ro: „Este incredibil până unde poate să ajungă acest Cristian Tudor Popescu! Să vorbești în asemenea hal despre Diego Maradona? Nu am cuvinte. Acestui om dacă-i punem coarne este Diavolul în persoană. El pe toată lumea a jignit, pe toți sportivii noștri mari”.

Voi vă dați seama ce o să fie la gura lui când voi muri eu? Vă dați seama ce o să să spună despre mine? Că am fost numărul unu în tenis și atat, iar apoi o să îi dea drumul veninului din el asupra mea. Că am făcut și am dres în viața mea personală, ba una, ba alta. Se va lega de tot din viața mea

Ilie Năstase, despre CTP: