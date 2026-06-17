El nu a reușit să îndeplinească la timp protocoalele sanitare necesare pentru a călători în Statele Unite, pe fondul epidemiei de Ebola din țara africană.

Mboladinga a câștigat notorietate internațională în timpul Cupei Africii Națiunilor, recreând poza statuii lui Lumumba din Kinshasa.

Imaginea suporterului, îmbrăcat în culorile naționale și rămânând nemișcat pe toată durata meciului, a devenit un simbol al echipei naționale congoleze. Recunoașterea a fost atât de mare încât el s-a alăturat oficial delegației RD Congo pentru Cupa Mondială, îndeplinind o cerere venită chiar din partea jucătorilor.