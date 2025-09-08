Ziua de luni a venit cu 7 meciuri europene din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Au jucat toate echipele din grupele B, C și L (cu excepția Cehiei), și a fost și o partidă în grupa I.

În grupa B, Elveția a făcut maximum de puncte din 2 meciuri, grație unei victorii fără emoții pe teren propriu cu Slovenia, …. . Kosovo a provocat surpriza serii, câștigând în fața Suediei într-un meci în care vedetele de sute de milioane de euro ale oaspeților, Isak și Gyokeres, nu au găsit plasa porții lui Muric.

În grupa C, Danemarca și Scoția se află la egalitate de puncte, câte 4 fiecare, după victorii obținute în fața Greciei și Belarusului, ambele în deplasare. Grupa I a oferit cel mai interesant meci al zilei, cel dintre Israel și Italia, unde gazdele au condus de 2 ori, dar s-au înclinat în fața Squadrei Azzura în cele din urmă.

În fine, grupa L a oferit două dueluri, Cehia fiind echipa care a stat pe bară în această etapă, datorită faptului că grupa are 5 echipe. Croația a câștigat fără emoții cu Belarus și are maximum de puncte după 4 etape, fiind cu un picior deja la Mondiale, în timp ce Insulele Feroe a obținut a doua victorie din preliminarii, din nou în fața Gibraltarului, la meciul retur.

Rezultatele finale

Belarus 0 – 2 Scoția

Croația 4 – 0 Muntenegru

Elveția 3 – 0 Slovenia

Gibraltar 0 – 1 Insulele Feroe

Grecia 0 – 3 Danemarca

Israel 4 – 5 Italia

Kosovo 2 – 0 Suedia [Kosovo – cartonaș roșu, minutul 90+7]

Clasament

Grupa B

Elveția – 6p Kosovo – 3p Suedia – 1p Slovenia 1p

Grupa C

Danemarca – 4p Scoția – 4p Grecia – 3p Belarus – 0p

Grupa I

Norvegia – 12p Italia – 9p Israel – 9p Estonia – 3p Moldova – 0p

Grupa L

Croația – 12p Cehia – 12p Insulele Feroe – 6p Muntenegru – 6p Gibraltar -0p

