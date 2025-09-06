O seară cu multe goluri și spectacol în iarbă

Grupa B

Slovenia – Suedia 2-2

Elveţia – Kosovo 4-0

Clasament

Elveția – 3 puncte

Suedia – 1 punct

Slovenia – 1 punct

Kosovo – 0 puncte

Grupa C

Danemarca – Scoţia 0-0

Grecia – Belarus 5-1

Clasament:

Grecia – 3 puncte

Danemarca – 1 punct

Scoția – 1 punct

Belarus – 0 puncte

Grupa D

Islanda – Azerbaidjan 5-0

Ucraina – Franţa 0-2

Clasament:

Islanda – 3 puncte

Franța – 3 puncte

Ucraina – 0 puncte

Azerbaidjan – 0 puncte

Grupa I

Italia – Estonia 5-0

Moldova – Israel 0-4

Clasament:

Norvegia – 12 puncte

Israel – 9 puncte

Italia – 6 puncte

Estonia – 3 puncte

Moldova – 0 puncte

Grupa L

Insulele Feroe – Croaţia 0-1

Muntenegru – Cehia 0-2

Clasament

Cehia- 12 puncte

Croația – 9 puncte

Muntenegru – 6 puncte

Ile Feroe – 3 puncte

Gibraltar – 0 puncte

Cum se califică echipele la CM 2026

Formatul preliminariilor CM 2026, zona Europa, are 12 grupe (șase grupe de câte patru echipe și șase grupe de câte cinci echipe), iar câștigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială.

Cele patru locuri rămase până la 16 vor fi decise în urma unui baraj între 16 echipe: cele 12 formații clasate pe locul 2 în grupele de calificare și cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupele ultimei ediții de Liga Națiunilor, care nu s-au calificat direct sau nu au intrat deja în baraj de pe locul 2 din preliminarii.

CM 2026 va avea loc în SUA, Mexic și Canada

Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi organizată de SUA, Mexic și Canada.

16 orașe au fost alese pentru a găzdui meciurile. 11 orașe din SUA (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, și New York), trei orașe din Mexic (Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey) și două orașe din Canada (Toronto și Vancouver).

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura într-un nou format și va fi cel mai mare și cel mai lung campionat de fotbal din istorie, cu 48 de echipe care vor juca 104 meciuri în 40 de zile.