România, la Cupa Mondială 2018 de tenis de masă. Competiția pentru echipe se desfășoară la Londra, în perioada 22-25 februarie. Fetele pregătite de Viorel Filimon vor trofeul.

Elizabeta Samara (28 de ani), Bernadette Szocs (22 de ani), Adina Diaconu (18 ani) și Daniela Dodean-Monteiro (30 de ani) sunt decise să depășeacă performanța realizată în 1995, la Atlanta (SUA), de Otilia Bădescu, Emilia Ciosu și Georgeta Cojocaru, care au jucat finala cu China, pierdută 0-3, în fața trioului Deng Yaping, Qiao Hong și Yang Ying.

Echipa României, campioană europeană en titre, este cotată cu șansa a cincea la câștigarea Cupei Mondiale, după China, Japonia, Taipei și Hong Kong. La competiție mai participă Australia, Brazilia, Singapore, Coreea de Nord, USA, Egipt și Anglia.

Cele 12 echipe vor fi împărțite în patru grupe de câte trei, iar primele două clasate se vor califica în sferturile de finală, fază din care se va juca sistem eliminatoriu.

Meciurile se vor disputa după noul sistem test olimpic: maximum patru jocuri de simplu și un dublu. Ordinea partidelor: BC vs YZ; A vs X; C vs Z; A vs Y; B vs X. Se joacă cel mai bun din cinci seturi.

Tragerea la sorți va avea loc miercuri.

Fetele de la tenis de masă au prins curaj după câștigarea titlului european: ”Acum vrem aurul mondial”.

Germania, fără Timo Boll

La competiția masculină participă: China (Fan Zhendong, Lin Gaoyuan, Xu Xin, Ma Long, Yu Ziyang), Germania (Dimitrij Ovtcharov, Ruwen Filus, Bastian Steger, Patrick Franziska, Benedikt Duda), Japonia (Niwa Koki, Harimoto Tomokazu, Oshima Yuya, Ueda Jin), Coreea de Sud (Lee Sangsu, Jeong Sangeun, Lim Jonghoon, Jeoung Youngsik), Franța (Gauzy Simon, Lebesson Emmanuel, Robinot Quentin, Robinot Alexandre, Cassin Alexandre), Hong-Kong, Suedia, Anglia (Drinkhall Paul, Walker Samuel, Pitchford Liam, McBeath David, Jarvis Tom), Brazilia, USA, Egipt și Australia.

Premii:

locul 1: 50.000 de dolari

locul 2: 25.000 de dolari

locurile 3-4: 12.000 de dolari

sfertfinaliste: 6.000 de dolari

locurile 9-12: 3.000 de dolari

Bernadette Szocs, câștigătoarea Top 16 Europa, dezvăluie secretul ascensiunii sale în tenisul de masă mondial și european: ”Mă antrenez șapte ore pe zi”. Eliza Samara, campioană europeană la simplu în 2015, este numărul 1 în echipa România.