Această victorie de duminică seara în fața Austriei menține speranțele matematice ale României pentru primul loc în grupă, deși șansele rămân reduse. În schimb, locul doi, care asigură participarea la baraj, pare mai accesibil în acest moment.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a fost în tribună pe Arena Naţională, cu omologul din Austria, la meciul de fotrbal.

Situația actuală în grupă

Cu două meciuri rămase pentru fiecare echipă, clasamentul arată astfel:

  1. Austria – 15 puncte

2. Bosnia – 13 puncte

3. România – 10 puncte

România mai are de jucat cu Bosnia pe 15 noiembrie și cu San Marino trei zile mai târziu. Austria va întâlni Cipru și Bosnia.

Șanse teoretice pentru primul loc

Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie de o conjunctură favorabilă de rezultate:

  • România să câștige ambele meciuri rămase
  • Bosnia să învingă Austria
  • Austria să piardă și cu Cipru

În plus, România ar trebui să depășească diferența de golaveraj față de Austria, care în prezent este semnificativă (+16 pentru Austria, față de +5 pentru România).

Calea mai probabilă pentru România: locul doi

Pentru a obține locul doi, care asigură participarea la baraj, calculele sunt mai simple:

  • România trebuie să câștige ambele meciuri rămase
  • Bosnia să nu învingă Austria

În cazul unei egalități de puncte cu Bosnia, golaverajul ar fi decisiv. România ar trebui să obțină victorii la scoruri mari în ultimele două partide pentru a-și îmbunătăți golaverajul.

Obținerea locului doi ar oferi României o cale teoretic mai accesibilă în baraj, comparativ cu varianta calificării prin intermediul Ligii Națiunilor.

Scenariu puțin probabil: egalitate în trei

Există și posibilitatea teoretică ca Austria, Bosnia și România să termine la egalitate, cu câte 16 puncte. În acest caz, golaverajul general ar fi criteriul decisiv de departajare.

România are în prezent cel mai slab golaveraj dintre cele trei (+5), ceea ce ar necesita victorii la scoruri mari în ultimele două partide pentru a rămâne în cursă.

Următoarele meciuri ale României vor fi cruciale pentru șansele de calificare la Euro 2024, fie direct, fie prin intermediul barajului.

