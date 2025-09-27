Va fi ultimul joc al anului pentru România, programat la doar trei zile după deplasarea dificilă din Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie).

Până la „fereastra” din noiembrie, selecționata pregătită de Mircea Lucescu are un duel crucial pe 12 octombrie, la București, pe Arena Națională, contra Austriei.

În prezent, România se află pe locul 3 în Grupa H și continuă lupta pentru calificarea la turneul final.

Deși șansele de calificare directă sunt reduse după rezultatele înregistrate până acum, România păstrează posibilitatea de a accede la Mondialul din 2026 prin barajul din Liga Națiunilor.

Arena „Ilie Oană” nu este la prima experiență internațională importantă. În această vară, stadionul ploieștean a găzduit trei meciuri din Campionatul European U19: Anglia – Norvegia, Norvegia – Țările de Jos și Muntenegru – Spania.

