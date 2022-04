Românul care construiește apartamente în Rethymno: „Nu știu ce înseamnă bogăția, dar nu duc grija zilei de mâine”

Cămătaru e un munte de om! Ajuns la 63 de ani, fostul atacant și-a păstrat statura impozantă. „Fac antrenamente în fiecare zi. Un exercițiu pe care-l consider cel mai bun pentru organismul unui om: bicicletă eliptică! Dai din mâini și din picioare în același timp. Pune în mișcare toate grupele de mușchi, e fantastică. Merg la o sală, unde am și piscină, și înot”, explică fostul internațional.

Născut la Strehaia, Cămătaru a îmbrăcat la nivel de seniori tricoul echipelor Universitatea Craiova, Dinamo București, Charleroi și Heerenveen. A fost de 2 ori campion al României și a cucerit de 4 ori Cupa României cu Universitatea, iar în 1987 a devenit Gheata de Aur a Europei pe când juca la Dinamo. Per total, doar în primul eșalon din România, are 198 de goluri reușite în 378 de meciuri.

După retragere, deși avea carnet de antrenor, n-a profesat. A fost pentru o scurtă perioadă observator federal, apoi s-a dedicat exclusiv afacerilor. „Am renunțat pentru că aveam treabă multă cu ale mele. Nu știu ce înseamnă bogăția, dar trăiesc decent. Nu duc grija zilei de mâine. Am ce-mi trebuie!”, spune acesta la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Care sunt afacerile lui Cămătaru? „Imobiliare! Nu neapărat apartamente, fac office-uri, birouri. Am în jur de 5.000 de metri de birouri în Craiova. Nu pot să mă laud cu bogăția pentru că bogăția e relativă. Orice ban se poate cheltui foarte ușor și se face greu. Cât să trăiesc decent am.

Acum vreau să construiesc în Creta. Am luat un teren acolo și o să construim câteva apartamente la Rethymno. Contează foarte mult locul, iar vederea mării înseamnă terapie. Dacă nu vezi marea e ca și cum ai sta în Craiovița. Un metru pătrat ajunge și la 500 de euro, chiar 600” spune acesta.

La Charleroi am avut cel mai bun salariu, dar eu ca fotbalist n-am câștigat bani mulți. Nu era o perioadă cu bani mulți. Norocul meu a fost că am investit foarte bine, am avut viziune. Am început pe linia de afaceri și bineînțeles că și norocul a jucat un rol important, ca la fotbal.

Rodion Cămătaru