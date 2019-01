Românul Gyenes a abandonat în etapa a opta a Raliului Dakar 2019

”Am încercat imposibilul şi eram deja foarte aproape să fac să devină realitate ce mi-am propus. Etapa 8 din Dakar 2019 nu a fost nicidecum cum mi-am dorit-o. A fost un start în care 80% dintre motociclişti am pornit după 10 maşini şi 5 camioane şi a fost extrem de greu în urme şi praf. După wp 1 am căzut, s-a avariat sistemul de navigaţie şi impactul a fost dur pentru braţul drept în care am tija. Am încercat să mai merg şi după 10 km a trebuit să mă opresc pentru că nu mai puteam ţine mâna pe ghidon. Am stat zeci de minute să văd dacă pot continua, însă în cele din urmă a trebuit să chem elicopterul. Voi reveni anul viitor în Dakar, mult mai puternic şi mai motivat!”, a transmis Gyenes pe Facebook, citat de Agerpres.

Pilotul sătmărean era pe locul 40 în clasamentul general după şapte etape.

Gyenes a suferit în noiembrie o fractură la braţul drept, iar participarea sa la tradiţionala cursă a fost pusă sub semnul întrebării. Gyenes a participat pentru a noua oară la Raliul Dakar, acesta fiind al doilea său abandon după cel din 2009. Cel mai bun rezultat al său a fost în 2016, când a terminat cursa pe locul 14 la general. În 2011 şi 2015 a câştigat clasa maraton.

Mani Gyenes a ţinut să mulţumească familiei, ”în special soţiei” sale, pentru răbdare şi susţinere, dar şi echipei Autonet Import, care e alături de el de 10 ani, sponsorilor, dar şi Federaţiei Române de Motociclism.

Citește și: Abia acum i-au luat carnetul și l-au trimis în judecată! La trei ani după ce a călcat-o pe Ana pe trecerea de pietoni și la o lună de la articolele din Libertatea, justiția s-a mișcat