Ronaldo Deaconu, în vizorul FCSB. Un gol frumos înseamnă ”pașaportul” către echipa care culege tot. ”Noi vrem astfel de fotbaliști!”.

Ronaldo Deaconu (20 de ani) a reușit ceea ce îi trebuie oricărui fotbalist tânăr care visează la un pas în plus în carieră. Jucătorul a marcat un gol superb în partida Juventus Colentina – Concordia Chiajna și, imediat, celor de la FCSB li s-a „aprins beculețul”.

Ronaldo Deaconu a fost imediat remarcat de Helmut Duckadam, președintele de imagine de la FCSB.

„E un jucător interesant, are un şut foarte bun. E tânăr, se încadrează în politica noastră. Noi vrem astfel de fotbalişti, care pot creşte. Dacă patronul îl doreşte, cu siguranţă că îl va lua”, a spus Duckadam la DigiSport.

Ronaldo Deaconu, în vizorul FCSB: „Ce face el e poezie!”

„Deaconu are reale calităţi, ar fi bine pentru el să se transfere la o echipă mai mare. E senator de drept la lovituri libere şi promite mult. Din câte am înţeles, are şi un caracter frumos, e liniştit”, a fost spus și Mihai Teja.

„Mi se pare un gol frumos, poziţia nu e foarte bună, e undeva pe la 26 de metri. E frumoasă lovitura. Bine, pe el l-am mai văzut cu execuţii de-astea. Ce face el e poezie, nu e întâmplare.

Cine l-a urmărit a văzut că are calitate. Când pune piciorul pe minge are ceva talent. Eu cred că la mijlocul terenului îi convine cel mai mult”, a spus fostul talentat mijlocaș Basarab Panduru, acum analist la Telekomsport.ro.

Ronaldo Deaconu a trecut, de-a lungul junioratului, pe la Viitorul, Feyenoord Rotterdam, Twente Enschede. Înainte să ajungă la Chiajna, Ronaldo Octavian Andrei Deaconu a mai făcut un „popas” la ASA Târgu Mureș.

FCSB îi mai are pe lista de achiziții pe Olimpiu Moruțan, de la FC Botoșani, care mai este dorit și de CFR Cluj, pe Băluță, de la CSU Craiova.

