Românii Laurențiu Jiga și Andrei Loghin au terminat pe locul doi, respectiv trei.

Deschiderea noului sezon de golf a fost marcată de cea de-a patra ediție a competiției „Cupa București Domni”, care a avut loc sâmbătă, 20 aprilie, la Clubul Diplomatic din București. La această competiție au participat jucători amatori din mai multe țări printre care Italia, Franța, Belgia și România.

„Competiția a fost foarte strânsă, iar jucătorii au așteptat cu interes deschiderea sezonulului outdoor. Mă bucură faptul că în fiecare an avem în competiție jucători noi care încep golful la Academia de Golf Demis Papillon. În plus, avem în fiecare an juniori care aleg să vină alături de acest sport care se desfășoară 100% în natură”, a declarat Demis Papillon, fondatorul Academiei de Golf Demis Papillon.

S-a apucat de golf în 2016

Competiția a fost câștigată de Andrea Piccin. Jucătorul de origine italiană a început golful în 2016 în Bulgaria la Academia de Golf Demis Papillon și în prezent se antrenează în România.

„Am luat parte la o competiție disputată și sunt bucuros că am concurat alături de jucători buni. Este cu atât mai important pentru mine cu cât am reînceput să mă antrenez și să joc constant golf anul trecut. Golful este un sport foarte dinamic în care orice lovitură este imprevizibilă, dovadă fiind și distanța foarte redusă față de locul doi”, a declarat Andrea Piccin, câștigătorul celei de-a patra ediție a competiției.

„Anul acesta am demarat un proces de îmbunătățire a terenului, construit acum aproape 100 de ani, și asta se va vedea pe parcursul anului în competiții, dar și în fiecare zi pentru cei care vor veni să joace pe terenul de la Clubul Diplomatic din Herăstrău. Avem o comunitate entuziastă în golf aici și acesta este motivul pentru care am decis să investim în îmbunătățirea terenului”, a declarat fondatorul Academiei de Golf Demis Papillon.

Clasamentul general: