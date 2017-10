Scandalul s-a pornit înainte de derby-ul Academia Rapid – CSA Steaua: ”Nu știu dacă ei sunt adevărata echipă! Văd că lumea se duce după formația din Liga 1”.

Liga a 4-a București așteaptă cu sufletul la gură derby-ul de sâmbătă seară, din Giulești, dintre Academia Rapid și CSA Steaua, echipele care trag la promovare din acest eșalon

Meciul va începe la ora 19.15 și va fi transmis în direct de Dolce Sport.

Petre Goge (26 de ani), fost jucător la Unirea Urziceni, Poli Timișoara, Universitatea Craiova, FCM Târgu Mureș, unul dintre cei mai experimentați jucători din actuala formație a celor de la Academia Rapid, a întors cuțitul în rana „ceseaiștilor”, susținând că Steaua cea adevărată este FCSB, pentru că a avut o medie mult mai mare de spectatori la meciuri.

Scandalul s-a pornit înainte de derby-ul Academia Rapid – CSA Steaua: „Dacă erau Steaua, trebuiau să fie 10.000 de oameni în afara stadionului”

Într-un interviu acordat pentru gsp.ro, Goge a făcut o serie de afirmații cu care i-a scos din sărite pe fanii celor de la CSA.

„E foarte ciudat unde s-a ajuns. Dar sunt consecințele intrării în fotbal a unor oameni care voiau doar publicitate. Se ajunge în situația asta, ca echipe de tradiție să joace în ligile inferioare. Acum eu nu știu sigur dacă ei sunt adevărata Steaua. La noi e mai simplă treaba, lumea vine după echipa noastră, la ei e altceva. Văd că mai multă lume se duce după echipa din Liga 1.

Pare că totul e făcut dintr-o ambiție. Nu știu ce este acolo exact. Dacă asta era Steaua adevărată trebuia să aibă 10.000 de oameni în afara stadionului. Eu am jucat la Craiova, aveam 7-10 mii de oameni la fiecare meci. Și când am jucat cu CS U Craiova, am jucat cu 20.000 de oameni și toți erau pentru noi, pentru FC U.

Acum s-au mai schimbat lucrurile și acolo, oarecum normal, pentru că echipa lui Mititelu nu dă o siguranță. Prefer mai bine proiectul ăsta de la Rapid, care e curat, serios. De asta am venit aici, altfel mă puteam duce la UTA. Dar mă trezeam iar după 6 luni fără echipă din cauza a nu știu ce probleme financiare”, a declarat Goge.

„Au tot, dar le lipsește masa de suporteri, pe care noi la Rapid o avem. Repet, e o părere personală. Cum am mai zis, pare o ambiție”, a completat fotbalistul.

„Simt că o să fie un 2-0 sau 3-0 pentru noi. Așa văd eu situația, așa simt. Să vedem sâmbătă!”, a încheiat Goge.

Un neutru a pariat însă pe un succes clar al celor de la CSA.