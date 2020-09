Trei ore și 11 minute a durat lupta din turul II de la French Open.

Meciul a intrat în decisiv, fragmentat de crampele pe care Bertens le acuza după aproape fiecare punct.

What a shot to finish!



In a match with 24 breaks of serve, 5th seed Kiki Bertens saves survives her physical problems and the 2012 runner up Sara Errani, who had a MP and served three times for the match.



Bertens wins 7-6(5), 3-6, 9-7 and Errani doesn't wait to the racket tap. pic.twitter.com/Xfm1ECkUX0 — José Morgado (@josemorgado) September 30, 2020

Finalul a fost incendiar. Bertens a învins cu 9-7 în decisiv..

Errani nu a vrut să-și salute adversara la fileu, bănuind-o pe Bertens că a mimat problemele medicale din timpul meciului.

Errani a putut fi auzită rostind o înjurătură în limba italiană.

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting ‘va fanculo (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

Foto: captură GSP

Citeşte şi:

Nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID, în București și Iași, județele cu cele mai multe cazuri noi

Pagina de Media: Mesajul cu #câine de pe Cocor, plătit de o persoană fizică. Ce rol ar fi avut videochat-ista Oana Lovin în această poveste

Decizia de detașare a comisarului Radu Gavriș la Poliția Harghita, suspendată de Tribunalul București

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH Andra, UMILITĂ grav de mămici! Ce a îndrăznit să îi facă fiicei sale a scos toate femeile din minți

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Mărturia unei profe de mate retrasă după 36 de ani la catedră: „Regret că nu am fost mai curajoasă în a încerca să schimb sistemul”