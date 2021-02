„Nu aş putea spune că am fost agitată. Diferenţa a fost făcută de erori. Am comis multe erori, am avut oportunitatea de a conduce cu 5-0, dar am făcut atâtea erori neforțate… A fost o zi plină de erori”, au fost primele cuvinte ale fostului lider WTA.

Apoi, Serena Williams a fost întrebată dacă gestul din finalul meciului cu Osaka, când a salutat îndelung publicul de la Australian Open, poate fi interpretat drept un semn de rămas bun.

„Nu știu… Dacă ar fi să-mi iau vreodată rămas bun, nu aş spune nimănui, așa că…”, a declarat Williams, care apoi a zâmbit, având însă lacrimi în ochi.

După aceste cuvinte, sportiva americană a băut apă, iar la următoarea întrebare nu a mai dus răspunsul până la capăt, s-a ridicat și a părăsit conferința de presă, care a durat numai trei minute.

Prin înfrângerea de la Australian Open, Serena Williams a ratat șansa de a câştiga al 24-lea trofeu de Grand Slam, cu care ar fi egalat recordul deţinut de Margaret Court.

Citeşte şi:

Lucian Bode, după cazul femeii din Constanța: Sunt patru perne pneumatice la nivel naţional, am cerut DSU să facă achiziții. Arafat va da explicații publice

Klaus Iohannis, discuție cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române despre campania de vaccinare

Un echipament electric, cauza incendiului de la Politehnica București

Percheziţii la Institutul Clinic Fundeni, într-un dosar referitor la medicamente care apăreau în acte ca fiind administrate pacienților, dar nu era așa

CAB a amânat pentru 2 martie pronunțarea în dosarul campaniei prezidențiale din 2009 în care este judecată Elena Udrea

PARTENERI - GSP.RO S-a retras Serena Williams? Moment ULUITOR la Australian Open! A izbucnit în plâns și a plecat

Playtech.ro Botezatu o face praf pe Bianca Drăgușanu. Ce a îndrăznit să spună despre ea, după ce s-au iubit

Observatornews.ro Bărbat acuzat că a sechestrat şi batjocorit opt luni o adolescentă lăsat liber de o judecătoare din Brăila. Faptele nu ar fi atât de grave

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2021. Racilor le vine și lor apa la moară, după o perioadă de secetă adevărată

Știrileprotv.ro Un bărbat și-a făcut un selfie cu soția sa și apoi a împins-o în prăpastie. Explicația pentru gestul șocant al bărbatului

Telekomsport Sinuciderea care a şocat ţara! Iubita celebrului bărbat şi-a pus capăt zilelor după despărţire. Ultimul mesaj a anunţat tragedia

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)