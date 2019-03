Simona Halep a mărturisit că, după multă vreme, a plâns din nou în vestiar. „Înfrangerile sunt mai ușoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită și supărată că am pierdut. De fapt, am plâns în vestiar după mult timp, pentru că am pierdut. Dau sută la sută în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puțin când pierd. Simțeam că trebuie să plâng. Sufăr după fiecare înfrângere și cred că este un lucru bun”, a afirmat Simona Halep.

Sportiva din Constanța le-a reamintit jurnaliștilor că cel mai mult a afectat-o înfrângerea suferită în fața Jelenei Ostapenko, în finala de la Roland Garros 2017. „Cel mai rău am plâns după finala Openului Franței, în 2017. Cred că toată lumea știe asta. Și azi, pur și simplu mi-a venit din nou să plâng”, a declarat Simona Halep.

Ca urmare a parcursului de la Indian Wells 2019, reprezentanta noastră va primi 91.205 dolari şi 120 de puncte WTA, dar va retrograda, începând de luni, 18 martie, pe locul 3 WTA.

