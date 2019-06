„Totul a fost dificil, nu am reușit să-mi etalez jocul, poate din cauza stresului și a lipsei de experiență. A fost o experiență pentru mine și nu voi uita acest meci, am învățat multe, chiar dacă a durat doar 45 de minute. E diferit când evoluezi cu o jucătoare precum Simona. Am văzut-o la televizor, iar acum am avut șansa să-i văd jocul. Iar lucrul care m-a surprins cel mai mult a fost felul în care a direcționat mingea unde nu eram pregătită să o atac. Simțeam că o să joace în cros și ea trimitea în lung de linie”, a spus Iga Swiatek la conferința de presă de după meciul cu Halep.

”Nu am fost pregătită mental”

Pentru jucătoarea poloneză, partida a fost ocazia de a juca împotriva idolului ei din copilărie. ”Poate mental nu am fost pregătită. Să te întâlnești cu jucătoarea pe care ai urmărit-o toată copilăria ta la TV e ciudat, iar ca să joci în optimi de finală la un turneu de Mare Șlem… trebuie să mă obișnuiesc cu asta”, a declarat Swiatek.

Aceasta crede că Simona Halep are cele mai mari șanse să câștige Roland Garros în acest an. „Simona e campioana de anul trecut , e cea mai bună jucătoare rămasă în turneu, sper ca ea să câștige”, a conchis Iga Swiatek.

