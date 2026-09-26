Simone Tempestini și-a trecut în palmares al 11-lea titlu de campion național de raliuri în ultimele 12 sezoane, un record absolut în motorsportul românesc, după ce a încheiat pe locul 5 la Raliul Vâlcii, ultima etapă a sezonului.

Pilotul de la Napoca Rally Academy a avut parte de un raliu cu peripeții, două pene de cauciuc costându-l peste trei minute. Cu toate acestea, Tempestini nu a forțat revenirea, știind că o clasare în Top 5 îi este suficientă pentru a deveni campion.

Raliul Vâlcii a fost câștigat de italianul Giovanni Trentin, pilot cu experiență la cel mai înalt nivel internațional, inclusiv în Campionatul Mondial de Raliuri. Acesta a fost urmat pe podium de Norbert Maior și Andrei Gîrtofan.

Trentin nu a punctat însă în clasamentul Campionatului Național, participarea sa la Raliul Vâlcii fiind una de tip „one-event”, astfel că rezultatul italianului nu a influențat lupta pentru titlul național.

O nouă victorie pentru Simone Tempestini. Fostul campion naţional Simone Tempestini a câştigat, sâmbătă, Raliul Perla Harghitei

Pentru Tempestini, ultima rundă a sezonului a avut o miză clară: securizarea titlului. Lider înaintea startului, cu un avans de 16,4 puncte în fața lui Norbert Maior și de 27,4 puncte față de Andrei Gîrtofan, clujeanul avea nevoie doar de o clasare în Top 5 pentru a deveni matematic campion, indiferent de rezultatele rivalilor.

Planurile sale au fost însă complicate de două pene de cauciuc, incidente care l-au costat în total peste trei minute și l-au scos din lupta pentru victorie. În condițiile în care obiectivul principal rămânea titlul, Tempestini a ales să gestioneze prudent restul cursei și să nu își asume riscuri inutile în încercarea de a recupera timpul pierdut.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm din nou titlul. Nu a fost un raliu simplu pentru noi. Am avut două pene și am pierdut destul de mult timp, chiar dacă am mers foarte precaut. Dar așa sunt raliurile precum Raliul Vâlcii: greu de câștigat și foarte ușor de pierdut. Este un traseu dur, cu multe capcane, iar orice altă problemă ne-ar fi putut complica serios lucrurile. Am forțat doar pe Power Stage, pentru că punctele de acolo puteau fi decisive în lupta pentru titlu. În rest, am făcut ceea ce trebuia să facem, am ajuns cu bine la final și mă bucur enorm că putem sărbători din nou. Este rezultatul muncii întregii echipe și le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături pe parcursul acestui sezon”, a declarat Simone Tempestini.

Simone Tempestini

În cele cinci etape în care a luat startul înaintea finalei de la Vâlcea, Tempestini obținuse trei victorii, în Argeș, Cluj și Sibiu, iar în Maramureș și Harghita, unde s-a confruntat cu probleme tehnice, terminase pe poziția secundă.

Pilotul născut în Italia putea să își asigure titlul încă de la etapa precedentă, de la Iași, însă a ales să concureze în acel weekend în etapa europeană din Marea Britanie, unde a evoluat pentru MRF Tyres Team.

Tempestini a cucerit primul său titlu național absolut în 2015, la numai 21 de ani. De atunci, dominația sa în raliurile românești a fost aproape totală, singura excepție fiind sezonul 2017, când s-a concentrat pe Campionatul Mondial de Raliuri, iar titlul național a fost câștigat de colegul său de club, Bogdan Marișca.