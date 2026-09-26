China a anunțat sâmbătă că „respectă” schimbarea făcută de Statele Unite, care a renunțat la termenul „inteligenţă artificială” (AI) și l-a înlocuit cu „superinteligenţă” (SI), relatează AFP.

Poziția Chinei a fost formulată după ce președintele american Donald Trump a spus că liderul chinez Xi Jinping pare să aprecieze noua denumire.

AI, sau SI în versiunea administrației Trump, a ocupat un loc important la summitul Trump-Xi care a avut loc joi la Washington D.C.

„La fel ca aproape toată lumea, (Xi Jinping - n.r.) a părut să aprecieze ca inteligenţa artificială, o denumire improprie şi inexactă, să fie redenumită cu un nume mult mai corect şi mai relevant: SUPERINTELIGENŢĂ”, a scris Donald Trump pe platforma sa de Truth Social.

Regimul de la Beijing nu a confirmat şi nici nu a deminţit această afirmație a lui Trump. Într-o primă poziție oficială, exprimată sâmbătă prin intermediul Ministerului de Externe, Beijingul a anunțat că „ia în considerare” să respecte termenul „superinteligență”, așa cum a propus președintele american.

„În ceea ce privește terminologia folosită pentru a desemna inteligenţa artificială, China ia în considerare poziţia Statelor Unite şi respectă formularea reţinută de către partea americană”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Întrebat despre reglementarea inteligenței artificiale, o necesitate urgentă potrivit unor actori internaționali și din domeniu, oficialul chinez nu a formulat un răspuns clar, dar a dat de înțeles că Beijingul și-ar dori să mențină canale deschise cu Washingtonul.

„Tehnologiile inteligenţei artificiale continuă să evolueze. Toate părţile pot, ţinând cont de ultimele evoluţii, să-şi consolideze şi aprofundeze discuţiile şi să caute un consens”, a spus el.

Donald Trump susține că SUA sunt cu mult înaintea Chinei în dezvoltarea AI

De cealaltă parte, Donald Trump a afirmat sâmbătă că Statele Unite nu ar trebui să-și unească eforturile cu China în domeniul inteligenței artificiale.

„Am avut o discuție importantă (cu Xi - n.r.) despre SI”, le-a spus Trump unor reporteri acreditați la Casa Albă, folosind acronimul pentru termenul preferat de el, adică superinteligență.

„Ceea ce vor ei să facă este să ne oprească progresul, pentru că suntem cu mult înaintea Chinei și intenționăm să ne păstrăm acest avans. Nu am petrecut foarte mult timp discutând despre asta”, a adăugat el, citat de Reuters.