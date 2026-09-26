Pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din România au intrat pe ultima sută de metri la Iași. Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) a anunțat programul complet al manifestărilor din perioada 8-15 octombrie.

Ziua principală a evenimentului organizat la Iași este 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9.00, în aer liber, în apropierea Catedralei Mitropolitane.

În paralel cu pregătirile Bisericii pentru afluxul de pelerini, Primăria Iași pune la punct propriul program al „Sărbătorilor Iașiului”, organizate în aceeași perioadă. Richard Clayderman va concerta la Iași, iar pe listă mai apar Julien Dassin și formația Direcția 5.

Față de anii precedenți, MMB a mediatizat acum organizarea unui festival care va cuprinde mai mult de 50 de evenimente, unele dedicate inteligenței artificiale.

Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva va fi organizat la Iași pe 14 octombrie, în aer liber, în apropierea Catedralei Mitropolitane. Sursa foto: doxologia.ro

Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană pe 8 octombrie

Conform MMB, debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață, 8 octombrie: la ora 6.00, moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și vor fi depuse în baldachinul special amenajat din curtea lăcașului de cult.

„Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie”, potrivit MMB.

Pe toată durata pelerinajului, MMB pune la dispoziția celor interesați două numere de telefon (0757.579.100 şi 0757.033.466) la care pot fi aflate informații despre desfășurarea evenimentelor. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și pe site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, nonstop, locul unde se află capătul rândului pelerinilor.

„În data de 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, anunţăm că slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii”, a declarat Lucian Apopei, purtător de cuvânt al MMB.

Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi scoase din catedrală pe 8 octombrie. Sursa foto: doxologia.ro

Festival cu evenimente dedicate inclusiv inteligenței artificiale

O noutate a ediției din acest an vizează organizarea „Sacrum Iași Art Festival”, un eveniment care va reuni, pe parcursul lunii octombrie, peste 50 de manifestări. În program sunt incluse expoziții, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, dar și conferințe și dezbateri.

Festivalul va aborda inclusiv relația dintre patrimoniu, spiritualitate și inteligența artificială. De altfel, prima ediție are tema „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, iar organizatorii anunță participarea unor invitați din țară și din străinătate. La evenimente vor participa instituții culturale, academice și ecleziastice din Iași.

Programul complet al manifestărilor religioase poate fi consultat la finalul articolului.

Clayderman, adus la Iași pentru 65.000 de euro

În paralel, în perioada pelerinajului au loc și Sărbătorile Iașiului, în condițiile în care anul acesta, pe 6 octombrie, se împlinesc 618 ani de la prima atestare documentară a Iașiului. Primăria, prin intermediul Ateneului Național Iași, a semnat deja o serie de contracte pentru diverse momente artistice.

Cel mai mare contract, de aproape 65.000 de euro (inclusiv TVA), vizează aducerea la Iași a lui Richard Clayderman, care va susține un concert pe 16 octombrie. „Prețul total cuprinde onorariul artistului, transportul aerian internațional și intern al artistului și a echipei sale tehnice, cazarea și masa pentru perioada 15-17 octombrie 2026”, precizează instituția culturală.

Richard Clayderman, care va susține un concert pe 16 octombrie. Sursa foto: Profimedia

Contractul a fost semnat cu R&A Events, o societate controlată de impresarul Radu Groza. Firma este un contractor tradițional al primăriei pentru astfel de evenimente, iar unele dintre acordurile anterioare au stârnit controverse: DNA are o anchetă în curs cu privire la modul în care municipalitatea a atribuit aceleiași societăți organizarea Revelionului 2022/2023, împotriva mai multor funcționari fiind declanșată urmărirea penală.

Un alt contract, cu o valoare de peste 50.000 de euro, a fost semnat cu firma Eurostar Artist din București. Acordul presupune susținerea unui concert de către Julien Dassin, fiul lui Joe Dassin. Nu în ultimul rând, un moment artistic va aparține Direcției 5: pentru circa 15.000 de euro, formația va avea un concert de 75 de minute în fața Palatului Culturii, în preț fiind incluse transportul, masa, cazarea artiștilor și necesarul tehnic.

Primăria Iași va cheltui încă peste 22.000 de euro pentru organizarea unui spectacol aerian cu 300 de drone luminoase: spectacolul va ține 10 minute și va fi realizat prin sincronizarea dronelor cu o coloană sonoră și include animații aeriene personalizate pentru Sărbătorile Iașiului. În acest caz, contractul a fost semnat cu Evsky Drone Show.

Toate contractele enumerate au făcut obiectul unor achiziții directe, fără a fi organizate licitații. La acestea se adaugă și alte achiziții care vizează scenotehnică, echipamente și logistică. În total, costurile se vor ridica la circa 200.000 de euro.

Programul complet al manifestărilor religioase

Joi, 8 octombrie 2026

6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul de pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

7.00-7.30: Sfinţirea apei (Agheasma mică) - lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

Vineri, 9 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

17.00-18.00: Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, în parteneriat cu Muzeul de Artă al României (Muzeul Mitropolitan)

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria (în Catedrala Mitropolitană)

Duminică, 11 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească (în Catedrala Mitropolitană)

8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” – Galata, municipiul Iași, Protopopiatul 1 Iași

16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

19.00-20.30: Pelerinajul ,,Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

21.00-00.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană)

Luni, 12 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a sfintelor sale moaște în 1996 (în Catedrala Mitropolitană)

Marți, 13 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ap. Andrei, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

21.00-3.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

Miercuri, 14 octombrie 2026

7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană)

9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană)

Joi, 15 octombrie 2026