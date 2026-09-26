Ozana Barabancea, în vârstă de 56 de ani, a luat o decizie radicală cu privire la vestimentația sa. Vedeta nu vrea să își mai cumpere haine timp de un an și dezvăluie de ce a luat această hotărâre. Anunțul a fost făcut pe contul de socializare.

„Următoarea mea achiziție vestimentară va fi pe 1 octombrie 2027! Asta mi-am propus. Să vedem dacă-mi iese! Am destule, am haine cu etichetă pe ele, am donat, am dăruit și tot pline îmi sunt dulapurile. Prefer să investesc în sport, în concedii, în cărți și în pelerinaje. Vreau să mă disciplinez! Să învăț cuvântul și noțiunea de DESTUL.

Aș putea face combinații de N luate câte K, astfel încât să am două-trei ținute impecabile pe zi. Vreau să-mi controlez această nevoie compulsivă de a achiziționa haine. E despre mine și neputințele mele! E un pariu cu mine însămi! Oare o să-mi iasă? Hai, să aveți spor în toate de la Dumnezeu!”, a scris Ozana pe rețelele de socializare.

Ozana a slăbit 37 de kilograme în mai puțin de un an, și-a schimbat lookul și se pregătește pentru o nouă operație estetică.

Artista a apelat, în urmă cu câteva luni, la o intervenție de ridicare a sânilor cu implant mamar, iar luna trecută a anunțat că intenționează să ajungă din nou pe masa de operație. De această dată, procedura vizează zona de la baza gâtului, unde, spune ea, a rămas cu un exces de piele după pierderea în greutate.