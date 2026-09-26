China și SUA au convenit asupra unui consens în opt puncte cu ocazia vizitei de stat efectuate de miercuri până vineri la Washington D.C. de către Xi Jinping, a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe de la Beijing, potrivit CNBC.

Acest „consens în opt puncte” include în primul rând, potrivit MAE chinez, un acord de reducere reciprocă a tarifelor vamale în valoare de 30 de miliarde de dolari şi decizia de a lansa un dialog pe tema inteligenţei artificiale (AI), sau superinteligența (SI), așa cum îi spune Donald Trump.

China și SUA au decis, de asemenea, să înființeze un consiliu comercial şi să prelungească rezultatele negocierilor anterioare de la Kuala Lumpur, Malaysia.

Înțelegerea vine după ce SUA și China, primele două economii ale lumii, au decis să prelungească cu două luni armistiţiul comercial până la data de 10 ianuarie 2027 pentru a negocia un acord mai amplu.

Dincolo de negocierile comerciale, cele două părţi au convenit să se sprijine reciproc în organizarea următoarelor summituri APEC și G20. Trump va participa la summitul APEC prevăzut să aibă loc pe 18-19 noiembrie la Shenzhen (China), iar Xi se va întoarce în Statele Unite pentru summitul G20 de la Miami, programat pe 14-15 decembrie.

În politica externă, cei doi lideri de stat au convenit că regimul islamic din Iran trebuie să îşi respecte angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare şi că nicio ţară sau entitate nu ar trebui să impună taxe de tranzit asupra căilor navigabile internaţionale.

Contactă pentru a comenta anunțul părții chineze, Ambasada SUA la Beijing nu a răspuns până la ora publicării articolului.

Vizita lui Xi la Washington D.C. a fost dominată mai degrabă de spectacolul diplomaţiei directe dintre cei doi lideri de stat decât de anunţarea unor acorduri publice majore, notează CBNC.

În ceea ce privește inteligenţa artificială, Washingtonul şi Beijingul au convenit să înceapă un dialog privind riscurile şi beneficiile acestei supertehnologii și să mențină un canal de comunicare pentru a preveni eventuale incidente de securitate legate de AI.