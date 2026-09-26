Adevărul despre parmezan. Ce rol are în alimentație și cum trebuie, de fapt, consumat. „E mai mult decât o brânză”

În gastronomia italiană, parmezanul este apreciat pentru aroma sa puternică. În general, este folosit la paste, pizza, salate, risotto, legume sau carne. Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, a vorbit despre rolul parmezanului și despre cum trebuie, de fapt, consumat.

Mihaela Bilic a vorbit despre rolul parmezanului în alimentație și le-a oferit celor care o urmăresc câteva explicații despre modul în care acesta să fie inclus în preparate.

„Cine crede că parmezanul e doar o brânză uscată se înșală. Parmezanul e mai mult decât o brânză, e un fel de esență de brânză sau un superprodus din lapte. De vreme ce o roată de parmezan se obține din jumătate de tonă de lapte și stă la maturat minimum un an.

Parmezanul nu e un aliment, nu-l mâncăm cu suta de grame, ci un condiment. Are umami în mod natural și dă gust la orice mâncare. De la paste, pizza și orez, la legume, salate și carne”, a transmis Mihaela Bilic în mediul online.

„Parmezanul e concentrat nu doar în gust, dar și în grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras acoperă necesarul de un gram de calciu pe zi. Indiferent că îl cumpărați ca bucată întreagă sau deja ras, parmezanul este condimentul cu sare și calciu care nu trebuie să vă lipsească din meniu.

Și nu vă faceți griji pentru calorii. Porția corectă are 15 grame, adică o lingură cu vârf și doar 50 de calorii”, a încheiat Mihaela Bilic.