La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, armata română se confrunta cu numeroase dificultăți în ceea ce privea dotarea tehnică și capacitatea de modernizare a propriilor forțe. Una dintre vulnerabilitățile structurale ale sistemului militar românesc era reprezentată de gradul redus de motorizare și de insuficiența mijloacelor blindate moderne.

Conștientizând importanța mobilității și a puterii de foc în războiul modern, România a încercat să își modernizeze armata la sfârșitul anilor 1930 prin achiziția de blindate din Cehoslovacia, Franța și Polonia, formând primele regimente de care de luptă.

Cu toate acestea, confruntările de pe Frontul de Est au demonstrat rapid că tancurile românești R-1, R-2 sau Renault R-35 erau depășite tehnologic și nu puteau face față modelelor sovietice moderne precum T-34 și KV-1.

Cum importurile de armament deveniseră imposibile pe o piață europeană epuizată, unde până și Germania făcea cu greu față cererii, industria românească de apărare a fost nevoită să găsească urgent o soluție pragmatică, recurgând la modificarea și adaptarea tehnicii militare capturate direct de la Armata Roșie.

Una dintre cele mai reprezentative încercări de adaptare tehnică a fost proiectul TACAM T-60. Denumirea TACAM provenea de la sintagma „Tun Anticar pe Afet Mobil” și desemna o categorie de vehicule concepute pentru combaterea blindatelor inamice.

Conceptul românesc pornea de la o idee deja utilizată cu succes de germani în cazul vehiculelor din familia Marder, transformând anumite șasiuri de tancuri existente în platforme mobile pentru tunuri anticar.

Proiectul românesc a fost încredințat colonelului Constantin Ghiulai. Pentru realizarea vehiculului a fost ales șasiul tancului sovietic T-60. Alegerea nu a fost întâmplătoare. T-60 era relativ ușor și mobil, iar propulsia sa utiliza un motor Dodge-Derotto-Fargo F.H.2 produs sub licență, ceea ce facilita accesul la piese și operațiunile de întreținere.

Turela originală a fost îndepărtată, iar pe șasiu a fost instalată o nouă suprastructură destinată montării tunului. Pentru protejarea echipajului au fost utilizate plăci de blindaj provenite de la tancuri sovietice BT-7 capturate, cu o grosime de aproximativ 15 mm în zona suprastructurii.

Un element important al proiectului a fost adaptarea afetului tunului. Acesta a fost conceput în România, turnat la Atelierele Leonida din Ploiești și prelucrat ulterior la Atelierele Astra din Brașov și la Lemaître din București.

Armamentul principal era reprezentat de un tun sovietic de calibrul 76,2 mm, utilizat împreună cu proiectile perforante de fabricație românească, de tip Costinescu. Vehiculul putea transporta 44 de proiectile.

Inginerii români au intervenit și asupra sistemului de rulare. Creșterea masei vehiculului, determinată de instalarea noului armament și a suprastructurii, impunea consolidarea șasiului. În acest scop au fost introduși galeți îmbunătățiți, prevăzuți cu bandaje din cauciuc. Aceștia au devenit cunoscuți sub denumirea de „galeți Ghiulai”, după numele proiectantului.

Prototipul TACAM T-60 a fost finalizat în ianuarie 1943. Ulterior, au fost realizate 34 de exemplare, repartizate Regimentelor 1 și 2 Blindate, componente ale Diviziei 1 Blindate „România Mare”.

Utilizarea acestor vehicule trebuie privită în contextul dificultăților militare cu care se confrunta România pe Frontul de Est. TACAM T-60 nu reprezenta o soluție echivalentă cu un tanc modern, ci mai degrabă o platformă anticar obținută prin conversia unei tehnici existente. Avantajul său consta în rapiditatea și relativul cost redus al producției, precum și în posibilitatea utilizării unor resurse deja disponibile.

TACAM R-2 a reprezentat continuarea soluției de conversie pe front

Experiența acumulată prin proiectarea TACAM T-60 a fost urmată de dezvoltarea unei variante bazate pe șasiul tancului R-2. TACAM R-2 a intrat în producție începând cu luna iulie 1943, fiind realizat în 21 de exemplare.

Proiectul a fost atribuit, de asemenea, colonelului Constantin Ghiulai. Vehiculul utiliza același tip de tun de 76,2 mm, montat pe șasiul R-2. Spre deosebire de TACAM T-60, profilul suprastructurii era mai înalt, fapt care afecta într-o anumită măsură capacitatea de camuflare.

Un element distinctiv îl reprezenta sistemul optic. Aparatul de ochire utilizat era de producție românească, cunoscut sub denumirea de Aparatul de ochire model Septilici.

Experiența de exploatare și testele efectuate au indicat necesitatea utilizării unui tun mai puternic, ceea ce evidențiază caracterul de compromis al soluției. Cu toate acestea, TACAM R-2 a continuat să fie utilizat în condițiile dramatice ale anului 1944 și a participat inclusiv la operațiunile desfășurate după 23 august 1944, când România a trecut de partea Aliaților.

Un singur exemplar TACAM R-2 s-a păstrat până în prezent, acesta fiind expus la Muzeul Militar Național din București.

Proiectul Mareșal și ambiția de a crea un vehicul blindat românesc

Dacă TACAM-urile reprezentau în primul rând soluții de conversie și adaptare a unor șasiuri existente, proiectul Mareșal a reprezentat o etapă distinctă în dezvoltarea industriei militare românești.

Ideea dezvoltării unui vânător de tancuri propriu a apărut în contextul experiențelor acumulate pe Frontul de Est și al necesității de a dispune de un vehicul mai bine adaptat confruntării cu blindatele sovietice.

Proiectul a fost dezvoltat între anii 1942 și 1944. Printre principalii proiectanți s-au numărat căpitanul inginer Gheorghe Sîmbotin și maiorul Nicolae Anghel, sprijiniți de colonelul Constantin Ghiulai și de inginerul Vereș.

Concepția inițială prevedea utilizarea unor componente provenite din tehnica sovietică capturată, inclusiv șasiul T-60. Armamentul avut în vedere era un tun de calibru 122 mm. Primul prototip, desemnat M-00, a fost supus testelor în iulie 1943.

Mareșalul a trecut ulterior prin mai multe etape de dezvoltare, fiind realizate alte cinci variante experimentale. Una dintre caracteristicile cele mai importante ale proiectului era utilizarea unor suprafețe de blindaj puternic înclinate. Principiul urmărea creșterea eficienței protecției prin sporirea unghiului de incidență a proiectilelor și favorizarea ricoșeului.

Din punct de vedere al concepției, această soluție era în concordanță cu tendințele de dezvoltare a vehiculelor blindate din acea perioadă. Proiectul românesc a atras ulterior atenția istoricilor și cercetătorilor militari prin asemănările de ordin conceptual cu unele soluții utilizate de industria germană, inclusiv în cazul vânătorului de tancuri Jagdpanzer 38(t), cunoscut în mod incorect sub numele de Hetzer.

Relația exactă dintre cele două proiecte și eventualul transfer de informații rămâne însă un subiect care trebuie analizat pe baza documentelor istorice disponibile, fără a transforma asemănările de proiectare într-o dovadă automată a unei influențe directe.

Evoluția proiectului Mareșal a fost întreruptă de schimbarea radicală a situației militare și politice din România în 1944. În contextul ocupării teritoriului românesc de către trupele sovietice, documentația și prototipurile proiectului au ajuns direct în posesia acestora.

O industrie militară aflată mereu între constrângere și inovație

Istoria blindatelor românești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial trebuie analizată prin prisma condițiilor economice, industriale și militare ale României din acea perioadă.

România nu dispunea de infrastructura industrială necesară pentru dezvoltarea rapidă și producția în serie a unor tancuri moderne comparabile cu cele realizate de marile puteri militare ale epocii. În consecință, proiectanții români au fost nevoiți să utilizeze ceea ce aveau la dispoziție șasiuri capturate, componente produse sub licență, armament existent și resurse industriale extrem de limitate.

În acest context, TACAM T-60 și TACAM R-2 reprezintă exemple clare de adaptare tehnică la condițiile războiului, în timp ce proiectul Mareșal indică tentativa de a depăși treptat această logică a improvizației și de a dezvolta o concepție autohtonă de vehicul blindat.

Aceste proiecte nu pot fi desprinse de realitatea strategică a României din anii 1941–1944. Ele au fost produse într-un interval în care necesitatea de a compensa inferioritatea tehnică era permanentă, iar timpul și resursele disponibile pentru cercetare și dezvoltare erau pur și simplu insuficiente.

Din această perspectivă, evoluția blindatelor românești din timpul războiului poate fi privită ca o combinație între achiziții externe, adaptarea tehnicii capturate și dezvoltarea unor soluții tehnice proprii. Chiar dacă aceste proiecte nu au reușit să schimbe raportul de forțe de pe Frontul de Est, ele demonstrează existența unei capacități autohtone de proiectare și adaptare tehnologică într-un context industrial deosebit de dificil.