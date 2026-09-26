Doi cercetători rămași fără bani au închiriat o cameră de motel cu 70 de euro și au schimbat istoria științei

O descoperire neașteptată a avut loc în 2025 într-un motel din Nags Head, SUA, unde un grup de cercetători rămași fără bani a identificat un detaliu care ar putea schimba istoria științei.

Camera de motel de 70 de euro a fost transformată în laborator

Pe o primăvară însorită din 2025, Andrew Willoughby, un biolog specializat în genomica plantelor, a condus mai bine de trei ore până la un motel modest din Nags Head, Carolina de Nord. Din parcarea motelului, a trimis un mesaj unei femei pe care o cunoscuse online, cu care urma să se întâlnească pentru o colaborare inedită. Potrivit The New York Times, această întâlnire avea să ducă la o descoperire științifică remarcabilă.

Julia Van Etten, o tânără biologă, l-a întâmpinat pe dr. Willoughby și l-a condus într-o cameră de 70 de euro pe noapte, pe care o transformase într-un laborator improvizat. Pereții erau căptușiți cu sticle de apă sălcie, iar mesele de noptieră deveniseră suporturi pentru microscoape.

„Doamne, oamenii ăștia chiar fac asta aici și au vorbit serios”, a fost primul gând al Dr. Willoughby când a intrat în cameră și s-a așezat pe marginea patului, după cum relatează sursa citată mai sus.

Cercetătorii au făcut o descoperire spectaculoasă în laboratorul improvizat

În zilele următoare, o mică echipă de cercetători, condusă de dr. Van Etten, a analizat picături de apă pentru a descoperi alge din mlaștină. În ciuda condițiilor improvizate, descoperirea lor a fost excepțională: două noi specii de organism unicelular numit Paulinella, un microb cu formă de grenadă și cu structuri verzi în interior. Această descoperire a fost publicată în prestigioasa revistă „Journal of Phycology”.

De ce este Paulinella un subiect atât de fascinant pentru cercetători

Ce face Paulinella un subiect atât de fascinant pentru cercetători? Aproape toată viața fotosintetică complexă de pe Pământ, inclusiv arborii, ferigile și algele, își are originea într-un eveniment unic petrecut acum 1,5 miliarde de ani. Atunci, un organism unicelular a înglobat o bacterie fotosintetică, transformând-o într-un organit generator de energie, cunoscut sub numele de plastidă. Cu toate acestea, potrivit surselor citate mai sus, acum două decenii, oamenii de știință au descoperit că o astfel de fuziune fotosintetică s-a întâmplat a doua oară, de data aceasta în cazul Paulinella, acum aproximativ 100 de milioane de ani.

„Este cu adevărat uimitor pentru mine. Acesta reprezintă singurul alt caz cunoscut în care acest eveniment evolutiv unic a avut loc”, a declarat Angela Oliverio, biolog la Universitatea Syracuse, care nu a fost implicată direct în studiu.

Studierea organismului Paulinella ar putea oferi indicii esențiale despre una dintre cele mai importante tranziții din istoria vieții pe Pământ, dar și despre posibilitatea existenței vieții complexe în alte părți ale universului. În plus, cercetările ar putea contribui la ingineria unor organisme fotosintetice complet noi.

Femeia a început cercetările în timpul unei vacanțe la mare

Povestea dr. Van Etten cu Paulinella a început în timpul unei vacanțe ploioase de familie în Carolina de Nord. Pe atunci doctorandă la Universitatea Rutgers, ea era pasionată de microscopie, petrecând ore întregi pe canapea, examinând picături de apă cu un microscop de 300 USD. Mama ei a încurajat-o să iasă afară și să colecteze mostre de apă pentru a-și alunga plictiseala.

Într-un eșantion prelevat de pe un ponton de lângă o autostradă, Dr. Van Etten a descoperit o celulă de Paulinella. „E ca și cum ai găsi un ac într-un car cu fân”, a spus ea. Însă, pentru a confirma descoperirea, era nevoie de mai multe specimene. Așa că, în următorii patru ani, a revenit periodic în Carolina de Nord pentru a colecta probe suplimentare, iar în 2025 a avut parte de cea mai reușită expediție a sa.

Cei doi cercetători au rămas fără fonduri, dar au mutat laboratorul în camera de motel

Dr. Van Etten și-a continuat cercetările în ciuda unor vremuri dificile. După învestirea președintelui Donald Trump, în ianuarie 2025, administrația sa a anunțat o înghețare temporară a finanțărilor federale pentru cercetare. Această decizie a afectat grav comunitatea științifică, inclusiv pe dr. Van Etten, care a fost blocată de la accesarea unei burse de 60 000 USD oferite de National Science Foundation.

În acea perioadă de incertitudine, un grup de chat al cercetătorilor a devenit o adevărată bulă de salvare, unde aceștia împărtășeau informații și se susțineau reciproc. Într-o zi, Dr. Willoughby a contactat-o pe Dr. Van Etten, iar așa a început o colaborare care avea să ducă la descoperiri științifice importante.

„Ar trebui să vii cu noi în următoarea expediție”, i-a spus Dr. Van Etten lui Dr. Willoughby, potrivit sursei citate mai sus.