Administrația Trump și-a început al doilea mandat cu promisiunea unei revigorări economice, criticând constant politicile fostului președinte Joe Biden. Cu toate acestea, datele publicate de instituțiile americane arată o realitate complexă, marcată de inflație, fluctuații pe piața muncii și o datorie națională care a depășit recent un prag istoric.

Economia Statelor Unite reprezintă un subiect central în dezbaterile politice de la Washington. Analiza indicatorilor economici din perioada ianuarie 2021 - septembrie 2026 oferă o perspectivă clară asupra evoluției economice americane, comparând performanțele din timpul mandatului lui Joe Biden cu primele rezultate ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Piața muncii și șomajul sub cele două administrații

Sub administrația lui Joe Biden, piața muncii a înregistrat o redresare accelerată după șocul generat de pandemia de COVID-19. Rata șomajului a scăzut rapid de la 6,6% în ianuarie 2021, ajungând la un nivel de 3,9% la sfârșitul acelui an, potrivit datelor oficiale. Pe parcursul întregului mandat, rata șomajului s-a menținut la o medie de 4,1%. Aceasta a reprezentat cea mai lungă perioadă din ultimii 70 de ani în care șomajul s-a menținut la sau sub pragul de 4,0%.

În contrast, primul an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump a adus o ușoară încetinire a creării de locuri de muncă. Biroul de Statistică a Muncii a raportat o creștere totală de doar 716.000 de locuri de muncă în sectorul nonagricol între ianuarie 2025 și iunie 2026, potrivit FactCheck.org. Prin comparație, în ultimele 17 luni ale administrației Biden, economia generase peste două milioane de noi locuri de muncă.

Rata șomajului a crescut ușor sub actuala administrație, situându-se la 4,2% în luna iunie a anului 2026. O parte din această încetinire este atribuită reducerilor masive de personal din sectorul public federal, unde numărul angajaților a scăzut cu aproape 11% ca urmare a politicilor de restructurare guvernamentală aplicate de la începutul anului 2025.

Inflația, costul vieții și impactul noilor tarife

Inflația a reprezentat o provocare majoră pentru ambele administrații. În timpul mandatului lui Biden, perturbările lanțurilor de aprovizionare globale provocate de pandemie au împins inflația la un vârf istoric în 2022. Totuși, până la finalul mandatului său din ianuarie 2025, rata anuală a inflației scăzuse semnificativ, apropiindu-se de ținta de 2,0% dorită de Rezerva Federală a Statelor Unite, pe fondul stabilizării economiei și a politicilor monetare.

Situația s-a modificat odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și implementarea unor noi tarife vamale drastice. În primele luni ale anului 2026, rata anuală a inflației a urcat din nou, ajungând la 4,2% în luna mai, un nivel record din ultimii trei ani. Prețurile carburanților au cunoscut o volatilitate deosebită, prețul mediu la nivel național pentru un galon de benzină depășind pragul de 4 dolari în primăvara anului 2026, în creștere cu aproape 32% față de momentul învestirii.

Experții economici subliniază că prețurile de consum au fost puternic influențate de taxele vamale impuse produselor importate. Datele arată că prețurile pentru bunurile de bază, excluzând alimentele și energia, au început să crească după impunerea noilor politici comerciale, anulând o parte din progresele privind temperarea costului vieții înregistrate la finele mandatului anterior, potrivit datelor institutului Center For Economy and Policy Research.

Datoria națională a Statelor Unite a atins un prag record

Un alt indicator critic îl reprezintă datoria națională, care a continuat să crească accelerat. În timpul administrației Biden, datoria națională a crescut cu aproximativ 8,46 trilioane de dolari, ajungând la nivelul de 36,21 trilioane de dolari la momentul predării mandatului. Această creștere a fost alimentată de programele masive de asistență pandemică și investițiile în infrastructură.

Sub administrația Trump, ritmul de împrumut s-a menținut ridicat pe fondul reducerilor fiscale. La 18 august 2026, datoria națională a atins pragul istoric de 40 de trilioane de dolari. Acest lucru înseamnă o adăugare de aproape 3,83 trilioane de dolari în doar primele 19 luni ale actualului mandat republican la Casa Albă.

Deficitul bugetar federal continuă să creeze presiuni asupra economiei. Până la sfârșitul lunii august 2026, deficitul cumulativ pentru anul fiscal ajunsese la două trilioane de dolari, potrivit datelor Bipartisan Policy Center. Plățile privind dobânzile pentru datoria publică au crescut substanțial, devenind una dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere categorii de cheltuieli din bugetul guvernului federal, reducând marja de manevră fiscală.

Creșterea economică, deficitul și perspectivele federale

Creșterea Produsului Intern Brut (PIB) oferă, de asemenea, imagini contrastante. În timpul președinției Biden, economia a înregistrat o expansiune solidă, cu o medie de creștere de 3,2% pe parcursul celor patru ani. Din 2025, ritmul de creștere a devenit mai imprevizibil. În primul trimestru din 2026, economia a înregistrat o creștere anualizată de 2,1%, conform analizei FactCheck.org, susținută parțial de investițiile corporative din sectorul tehnologic.

Deși profiturile corporative au atins un nivel record în primul trimestru al anului 2026, crescând cu 12,9% față de anul 2024, încrederea consumatorilor a rămas extrem de fragilă, prăbușindu-se la un minim istoric în luna mai a aceluiași an. Sondajele arată că populația resimte puternic presiunea costurilor tot mai ridicate pentru energie, sănătate, precum și pentru utilități de bază.

La nivelul politicilor comerciale internaționale, deficitul comercial al Statelor Unite a înregistrat o scădere în anul 2026. În cele 12 luni care s-au încheiat în luna mai, deficitul a fost cu 17,8% mai mic comparativ cu nivelul înregistrat în 2024, o schimbare dictată parțial de scăderea importurilor ca urmare a regimului tarifar foarte sever aplicat anumitor parteneri.