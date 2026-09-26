Un avion TAROM care zbura pe ruta Cluj - Antalya a aterizat de urgență la Otopeni, după ce ar fi lovit mai mulți porumbei

Un avion TAROM care efectua sâmbătă după-amiază zborul Cluj-Napoca – Antalya a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce ar fi lovit mai mulți porumbei la decolare, relatează portalul de știri locale Cluj24.ro.

Zborul RO4477 al companiei TAROM, cu destinația Antalya, a decolat de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca în jurul orei 14:20, sâmbătă. Potrivit surselor citate de Cluj24, la scurt timp după decolare, aeronava ar fi lovit mai mulți porumbei.

Ca urmare a incidentului, planul de zbor ar fi fost modificat, iar aeronava a fost redirecționată către București. Avionul ar fi aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 15:05, conform informațiilor furnizate de surse apropiate situației.

La bordul aeronavei se aflau 170 de persoane. După aterizare, avionul a fost supus unor verificări tehnice pentru a se stabili dacă există avarii cauzate de impactul cu păsările.