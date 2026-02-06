Accidentările grave, frecvente în probele freestyle pe zăpadă

Sportivii care participă la probele mai noi de zăpadă, precum ski big air sau schiul halfpipe, sunt cei mai expuși accidentărilor la Jocurile Olimpice de iarnă, arată o analiză a The Washington Post bazată pe datele Comitetului Internațional Olimpic (CIO). Aceste discipline, introduse recent în programul olimpic, implică sărituri spectaculoase și acrobații care cresc riscul de accidentare.

Proba de ski big air, care a debutat la Jocurile din 2022, are cea mai mare rată de accidentare – 28,1% dintre sportivii care suferă diverse leziuni. Schiul halfpipe, introdus în 2014 la Soci, urmează îndeaproape cu o rată de 27,6%.

Aceste sporturi freestyle, care presupun salturi și rotiri aeriene, sunt considerate cele mai periculoase.

„Orice probă aeriană oferă mecanisme mai mari și mai acute de accidentare”, a explicat Eric Post, manager de cercetare în medicina sportivă pentru Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA.

Sporturile care înregistrează cele mai mici rate de accidentare

La polul opus, sporturile tradiționale precum schiul fond, biatlonul și combinata nordică înregistrează rate de accidentare mult mai mici, între 2,3% și 5%. Curlingul, sportul cu pietre uriașe și mături, are o rată de 6,1%, iar săriturile cu schiurile, în ciuda vitezei mari și a distanțelor impresionante, rămân la doar 5,4%, deoarece nu implică acrobații complexe.

Cercetătorii CIO definesc accidentările ca fiind toate leziunile care necesită asistență medicală și afectează funcționarea normală. Acestea variază de la vânătăi la fracturi osoase.

Accidentările grave, care obligă sportivii să stea pe margine cel puțin șapte zile, sunt rare, dar apar mai frecvent în probele cu rate ridicate de accidentare. Un exemplu recent este schiorul britanic James Woods, fost campion mondial, care a suferit o accidentare gravă la spate în timpul competiției de big air la Jocurile de la Beijing din 2022. Accidentarea l-a împiedicat atunci să participe și la proba de schi slopestyle, o altă disciplină freestyle.

Studiile arată că rata accidentărilor este similară între antrenamente și concursuri

Deși sania și skeletonul sunt considerate sporturi extreme, cu viteze de până la 145 km/h, acestea înregistrează rate de accidentare relativ mici. Doar 6,5% dintre sportivii de sanie și 10,8% dintre cei de skeleton s-au accidentat la Jocurile Olimpice de iarnă între 2010 și 2022, conform studiilor CIO publicate în British Journal of Sports Medicine.

În schimb, snowboard freestyle, cu probe precum big air și slopestyle, domină clasamentul accidentărilor, cinci dintre cele șase discipline cu rate de peste 20% aparținând acestui sport.

Accidentele nu se limitează la competiții. Studiile arată că rata accidentărilor este similară între antrenamente și concursuri, însă cele mai grave leziuni se produc de obicei în timpul competițiilor. La Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, accidentările grave au fost de două ori mai frecvente în competiții decât în antrenamente.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, cunoscute oficial sub numele de Milano Cortina 2026, se desfășoară în perioada 6 – 22 februarie în nordul Italiei. Această ediție este prima din istoria Jocurilor Olimpice care are două orașe gazdă oficiale.

