La ce oră începe Suedia - România. Cine transmite meciul din Liga Națiunilor la TV pe 25 septembrie 2026

Naționala României, condusă de pe bancă de Gică Hagi, debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor vineri, 25 septembrie 2026, împotriva Suediei. Partida va fi precedată de o ediție specială „Studio de meci”, emisiune la care vor lua parte Dan Pavel, Adrian Mutu și Gabi Tamaș.

„Tricolorii” vor disputa în această toamnă nu mai puțin de patru meciuri în doar 11 zile, primul duel fiind cel cu Suedia, de pe 25 septembrie 2026, de la ora 21.45. Apoi vor urma partidele cu Bosnia-Herțegovina și Polonia, dar și returul din România cu Suedia.

Toate cele patru meciuri se vor vedea live pe Antena 1, iar înainte de prima partidă, cea din deplasare cu Suedia, de la ora 21.00 postul de televiziune a pregătit o emisiune specială.

Suedia - România se vede pe Antena 1

Gică Hagi a revenit în primăvară pe banca naționalei României. După două meciuri de pregătire în luna iunie, o remiză cu Georgia și o victorie cu Țara Galilor, „Regele” se pregătește pentru debutul oficial, în campania de Nations League, și începe drumul spre EURO 2028.

„Tricolorii” vor juca pe Strawberry Arena din Solna, ȋntr-o confruntare care deschide seria celor șase partide din această grupă. Pentru echipa pregătită de Gică Hagi, duelul cu Suedia reprezintă primul meci oficial al noii campanii și primul pas ȋntr-un parcurs care poate avea implicații majore pentru drumul către EURO 2028.

În prima pauză competițională din noul sezon, echipa lui Gheorghe Hagi va disputa patru partide, întâlnind Suedia, în deplasare, pe 25 septembrie, Bosnia și Herțegovina, acasă, pe 28 septembrie, Polonia, în deplasare, pe 2 octombrie și Suedia, acasă, pe 5 octombrie.

Programul complet al partidelor României din Liga Națiunilor

- vineri, 25 septembrie 2026, ora 21.45: Suedia – România

- luni, 28 septembrie 2026, ora 21.45: România – Bosnia și Herțegovina

- vineri, 2 octombrie 2026, ora 21.45: Polonia – România

- luni, 5 octombrie 2026, ora 21.45: România – Suedia

- sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 21.45: România – Polonia

- marți, 17 noiembrie 2026, ora 21.45: Bosnia și Herțegovina – România