Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff

Derby-ul Clujului, încheiat 2-2, s-a remarcat dinainte de start prin prezența pe teren a faimosului actor Florin Piersic, 90 de ani, care a făcut deliciul publicului. Ca-n filmele cu Mărgelatu, răsturnările de situații s-au ținut lanț: a condus CFR, apoi U a trecut în avantaj în doar trei minute. Până la final CFR – care și ea are interzis la transferuri, a punctat din nou prin Biliboc, un fotbalist pe care Superliga.ro îl remarcă drept decisiv pentru echipă exact atunci când e nevoia mai mare.

După jocuri ezitante și o defensivă fragilă, FCSB – încurajată de succesul din Europa League, cu olandezii de la Go Ahead Eagles, a dominat Oțelul. Victoria cu 1-0 putea fi mai categorică, oaspeții lăsând impresia că lâncezeau după succesul din etapa trecută, contra liderului Universitatea Craiova. Ambele formații au însă de rezolvat ecuații complicate în jocurile următoare.

Meciul Farul Constanța vs Unirea Slobozia a fost prefațat drept un contrast între o echipă cu pedigree și pretenții, dar în derivă, și una care își construiește identitatea pas cu pas, fără zgomot, dar cu rezultate. S-a încheiat egal, 1-1, o surpriză din moment ce gazdele patronate de Gică Hagi au asaltat în continuu poarta bravului Gurău, omul care amintește în Bărăgan de faimoasa deviză istorică „Pe aici nu se trece”.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Petrolul a pierdut acasă și cu Rapid, 0-1, după un meci anost, „ucis” fără probleme de cea mai bună apărare a campionatului în fața unei formații care nu-și revine din pumni. Rapidul este, clar, expresia pragmatismului dictat de un antrenor care, pe când era jucător, cultiva excelența pe postul de închizător fără să iasă în evidență. Fanii au venit încărcați cu nostalgii și au plecat cu ideea că se putea mai mult.

Un scor just și un egal, 0-0, care nu ajută nici pe UTA, nici pe Csikszereda în războiul lung din aces sezon. Gazdele, e clar, sunt campionii remizelor, în timp ce oaspeții au ajuns și ei la a patra remiză și încă fără victorie. Nervii mulți s-au văzut în statistică, care a contabilizat șase cartonașe galbene și unul roșu. Scorul e just, arădenii reușind să țină pasul cu adversarii deși au jucat în inferioritate toată repriza a doua.

Derby-ul și-a meritat așteptările, oferind spectacol, răsturnări de scor, dar și o polemică privind eliminarea lui Bancu – este caracterizarea pe scurt făcută de Superliga.ro meciului Universitatea Craiova – Dinamo, 2-2. Campioana unei mari iubiri a dominat jocul până în minutul 65 – fusese condusă, apoi a condus. Atunci a rămas în inferioritate după o lovire reciprocă stupidă, după care terenul s-a înclinat net în favoarea „câinilor”. Asediul putea să aducă cele trei puncte oaspeților, însă lupta la vârf s-a ascuțit grație acestui rezultat.

Aproape neobservată, cu cinci victorii în ultimele șase etape, nou-promovata FC Argeș bate la Hermannstadt și prinde, incredibil, podiumul – la egalitate de puncte cu Rapid. Sibiul nu reușește să scape de fluctuațiile de formă și de rezultate. A fost un meci care ne-a arătat că orice neatenție, fie și departe de propria poartă, poate conta enorm. Așa s-a născut golul, după o minge recuperată urmată de o cursă solitară. Apoi, o posesie categorică a gazdelor, de 74 % în repriza a doua, poate să însemne zero ocazii. Interesant meci!

Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Știri România 20:11
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Un bărbat de 46 de ani, arestat preventiv după ce ar fi adus 8 kilograme de canabis din Spania în România, printr-o firmă de curierat
Știri România 20:11
Un bărbat de 46 de ani, arestat preventiv după ce ar fi adus 8 kilograme de canabis din Spania în România, printr-o firmă de curierat
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
