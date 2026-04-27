Omul meciului a fost Samuel Teles, care, după ce a nimerit bara în debutul partidei, a marcat golul victoriei în minutul 10 cu un voleu din interiorul careului, profitând de o centrare precisă a lui Anzor.

Deși piteștenii au forțat egalarea în repriza secundă și au avut un gol anulat pentru ofsaid la reușita lui Brobbey, oltenii au gestionat avantajul până la final, ratând prin același Teles ocazia de a închide meciul definitiv în fața celor peste 4.500 de spectatori.

Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.

FC ARGEŞ: Căbuz – M. Tudose, Garutti (Blagaic 62), Sadriu – Tofan (Oancea 46), Raţă, Rober Sierra, Borţa – Y. Pîrvu (Brobbey-Luckassen 46), Ricardo Matos, Bettaieb (Ad. Manole 82). ANTRENOR: Bogdan Andone

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili (Al. Creţu 67), Bancu (Fl. Ştefan 82) – D. Matei, Al-Hamlawi (Nsimba 57), Samuel Teles (Baiaram 67). ANTRENOR: Filipe Coelho

