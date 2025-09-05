El nu a mai jucat ca portar de 28 de ani. Clubul nu a găsit un alt înlocuitor la timp pentru meciul din weekend.

Dunn a obținut mai multe promovări cu diverse echipe locale. Deși nu a mai jucat de mult, el este încrezător:

„A juca în poartă este ca și cum ai merge pe bicicletă, nu uiți niciodată. Încă mai joc regulat fotbal”.

Ca fan al echipei, Dunn este foarte motivat:

„Nimeni nu va depune mai mult efort decât mine pentru a menține poarta intactă sâmbătă”.

Președintele clubului, Marc White, apreciază devotamentul lui:

„Într-o perioadă în care pasiunea este foarte puțin prezentă, Terry va compensa lipsa de mobilitate cu multă inimă”.

Dorking Wanderers, pe locul 11 în clasament, va semna un contract cu un nou portar pentru patru săptămâni începând de luni. Astfel, Dunn va apăra poarta doar în acest weekend.

„Pentru un singur meci, va trebui să ne descurcăm cu ce avem”, a adăugat White.